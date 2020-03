29 Marzo 2020 05:10:00

Genaro Garza en libertad

Donde dicen que ya hubo libertad es en el caso del empresario carbonero Genaro Garza de Sabinas…



Los que saben y siguen el caso, señalan que este fin de semana obtuvo su libertad y que se fue a pasar la cuarentena del coronavirus en Sabinas y no en el Cereso de Piedras Negras…



Al analizar la situación del empresario carbonero, a quien según la instancia del fuero común le exigen la restitución de más de 100 millones de pesos por adeudos por temas de minería, dineros no entregados y reclamos de socios con quienes trabajó, pero con sus códigos o reclamos…



Dicen los que saben que este asunto no era de 100 millones de pesos, sino de 20 y que ante ello se fueron a los tribunales colegiados, en donde obtuvieron un amparo y con eso se redujo el caso a la segunda cifra y con ello se ha ido pagar una cantidad menor de fianza y así seguir el proceso en libertad…



Presuntamente el tema es que hay algunos exfuncionarios de anteriores administraciones los que tienen un pleito cazado con el empresario carbonero y por las diferencias en el negocio salieron a relucir con una demanda…



El asunto no está resulto, lo cierto es que Genaro Garza seguirá su proceso en libertad y será en los próximos meses cuando se defina la situación. Veremos y diremos…





Capacitación ante los retos en Piedras Negras



Este fin de semana el alcalde Claudio Bres convocó a su gabinete de colaboradores de primer nivel para recibir capacitación en línea de cómo los municipios pueden enfrentar los efectos de salud, sociales y económicos por la pandemia del coronavirus…



El curso se denomina “Rol del municipio ante la pandemia del Covid-19”, que es impartido por especialistas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey…



Estas acciones reflejan la experiencia y capacidad con que el alcalde Claudio Bres y el gobernador Miguel Riquelme a nivel estatal enfrentan la pandemia del coronavirus y sus efectos en materia de salud, de seguridad, de economía y social…



Ninguno de los dos niveles de Gobierno se ha confiado o esperado a que llegue la ayuda federal y mientras se definen estrategias y se destinan dineros de la nación en Coahuila y en Piedras, se han anticipado una semana o dos a las medidas más severas…



Eso al final traerá consecuencias menos desastrosas y si no, al tiempo, porque en otros países y regiones lo que provocó que la pandemia los tenga hoy contra la pared, es que se demoraron mucho en considerar que ya tenían un problema…



Por más que se piense que la cosa se pueda estar ocultando en Coahuila, la realidad es que no podría verse en Texas más de mil 600 casos de coronavirus y en la frontera ninguno, esa es una realidad que en nuestro estado sí es correcta…





Paros técnicos en termoeléctricas



Donde deberían de empezar los paros técnicos es en las dos termoeléctricas de CFE ubicadas en Nava, esto si tomamos en cuenta que los precios del petróleo a 13 dólares por barril simplemente alejan toda posibilidad de que la CFE pueda decidirse a reactivar las dos plantas…



Si esto fuera así, por su presunción de empresa de clase mundial debería de mandar a descansar a más de la mitad de sus trabajadores porque res incontable generar electricidad con carbón cuando el petróleo y sus derivados están a precio de ganga, es decir, el barril de petróleo está a 13 dólares y eso incluso es para mejor comprarle al vecino y guardar para el futuro la reserva de hidrocarburo mexicano…



Ojalá que el director de CFE, Manuel Bartlett, decida eso, incluso cuñado mandara a frenar las obras de mantenimiento que cuestan más de 300 millones de pesos por unidad y que las ejecutan los consentidos de altos funcionarios de la paraestatal, al más puro estilo de cuando otros mandaban en esa empresa…





IMSS se prepara con más personal



En el Seguro Social, a nivel regional y nacional ya se preparan para enfrentar la alta demanda de servicios médicos por el pico que se presume será el más elevado de casos de coronavirus…



Aunque el fenómeno se ha manifestado de forma distinta en México, tal vez porque acá las previsiones se tomaron de forma anticipada, la realidad es que se espera que también aumente de manera acelerada el número de personas positivas a esta enfermedad…



Por ello, la labor y tarea del IMSS en donde una parte importante tiene que ver Javier Guerrero, secretario de dicha institución, estará más que presente para integrar un equipo de médicos incluso de aquellos que ya están en el retiro, para que se conforme ese ejército de profesionales de la salud que apoyen en esta tarea en materia de salud…