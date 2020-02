14 Febrero 2020 04:10:00

General Chiñas, nueva responsabilidad

El que se despidió ya de sus amigos y también de sus colaboradores fue el general de brigada Diplomado del Estado Mayor, José Luis Chiñas Silva, luego de que trascendió de que ocupará nuevas responsabilidades por anunciarse en la capital del país, en donde despacha el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval…



Aún no sabemos quién es el que lo sustituirá en su responsabilidad como comandante de la Guarnición Militar de la Plaza de Piedras Negras, cargo que por cierto también ocupó hace una década el actual secretario de la Defensa…



Siempre dispuesto para apoyar en el tema de la seguridad, con una excelente coordinación con el estado y la federación, el general Chiñas sin duda será bien recordado por esa disciplina y constante dedicación…



Por eso es que seguramente ha sido invitado, sin que trascienda aún el nuevo cargo, a tomar nuevas responsabilidades en la capital del país…



Quien tome la responsabilidad en esta guarnición, sin duda tendrá un trabajo importante, además de un buen camino pavimentado por las excelentes relaciones que el general Chiñas Silva ha logrado en poco menos de un año con mucha comunicación con las autoridades locales, con el sector industrial y con los empresarios, con una comunicación directa para atender cualquier inquietud y también con un don de sembrar amistades, sin duda gracias a los encargos que años atrás ha tenido en importantes embajadas del mundo…



Solo dos intentan por la “Independiente”



Por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, que dirige el abogado Rogelio de los Reyes, se apersonaron solo dos representantes de personajes que pretenden o tienen la intención de ser candidatos a la diputación local por la vía independiente…



Se trata del joven Javier Villarreal, residente de esta frontera, que le sabe a hablar en público para entretener, comerciante, graduado de la Universidad Vizcaya y por otro lado también Macías Menera, quienes solicitaron el registro como asociación civil para seguir con los requisitos que se tienen por parte del Instituto Electoral de Coahuila para poder solicitar el registro como candidatos independientes…



Uno más avanzado en su proceso y otro a contratiempo, pero solo fueron dos los ciudadanos que buscan esta figura para contender e intentar ocupar una curul en el Congreso de Coahuila por este distrito 2…



Habrá que decir que el plazo vence mañana, pero parte de los trámites requeridos se deben hacer ante el SAT y otras instancias, las cuales no laboran el fin de semana, por ello es que se tiene un plazo legal de sábado, pero que concluye realmente hoy por la tarde…



El PAN aún por definirse



En Acción Nacional, por el distrito 2 las cosas aún están a la espera que se defina el género, si corresponde a este distrito candidato hombre o mujer, por ello es que Felipe Soto el dirigente local nigropetense, no ha querido hablar mucho del tema…



Al respecto, en ese sentido donde está más gorda la caballada es en el bando de las mujeres, pues se habla hasta de cuatro personas que podrían y quieren ser postuladas…



Una es la exdiputada federal Karla Osuna, quien podría traer padrino desde el estatal por su experiencia y respaldo familiar; otra es la alcaldesa de Guerrero, Matilde Estrada, quien aunque gobierna un municipio pequeño, siente que puede dar la sorpresa y una regidora albiazul excandidata a la alcaldía, la cual ha dicho que también quiere…



Veremos y diremos si alguna de estas pide licencia o si se define en el directivo estatal en los próximos días…



Por el lado de los hombres, uno que al parecer ha resurgido y quiere retornar por sus fueros en el albiazul es Benito Ramírez, quien ha estado algo alejado de la política, pero que tiene mucho trabajo en su negocio en Eagle Pass, donde administra un “Day Care” para personas de la tercera edad y también en la fundación que encabeza un familiar cercano y que capacita a funcionarios públicos o da conferencias sobre todo a administraciones donde los alcaldes pertenecen a su partido…



Sentencia a asesino de Alcaldesa



Y en Sabinas, en el Centro de Justicia Penal ayer se dictó sentencia al contratista David Olivo Vázquez, para purgar una condena de 60 años en prisión por el delito de feminicidio y ocultamiento de cadáver, tras asesinar a la alcaldesa de Juárez, Coahuila, Gabriela Kobel…



Fueron 50 años por el feminicidio más 20 años por el ocultamiento de los restos de la alcaldesa, pero como la legislación de Coahuila no permite una condena superior a los 60 años, la sentencia se fijó en esa cantidad, lo que prácticamente representa pasar el resto de sus días tras las rejas…