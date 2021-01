02 Enero 2021 04:10:00

Georgina Cano va por la alcaldía de Acuña

Donde las cosas ya están decididas es en Acuña, en donde el PRI buscará con toda su estructura y simpatizantes recuperar la alcaldía con la nominación de Georgina Cano Torralba, la exdiputada local y que ya en una ocasión se quedó en la orilla con un margen reducido de alcanzar esa meta…



En Acuña por equidad de género, tocará a una mujer para ir por la alcaldía y por ello los priístas han acordado para que sea Cano Torralba, la que ahora si logre ese cometido y encabece la administración municipal…



Además de eso, se tiene también ya decidido que sea Marcos Villarreal Suday el que busque la diputación por el distrito uno, para así en esa mancuerna consolidar Acuña y también intentar llevarse el distrito uno contra la posible intentona de reelección de Lenin Pérez Rivera…



En el último proceso local, el PRI de Acuña mostró su fuerza y su organización y sacó la diputación local con un amplio margen y seguramente le apuestan a que pueda hacer un fenómeno similar..



Veremos y diremos, pero Cano Torralba va muy fuerte por la alcaldía de Acuña…



Dos diputados de Piedras en el Congreso

Ayer en el Congreso del Estado tomaron protesta en la XLII legislatura dos diputados por Piedras Negras…



Uno es la maestra Esperanza Chapa quien se convierte en la única de los que intentaron la reelección en repetir curul y mantenerse, lo que le dará una fuerza especial sin duda en esta legislatura, además de que trabajará muy fuerte a favor de grupos vulnerables y también a favor de los intereses del sector productivo fronterizo…



La profesora Esperanza Chapa ha trabajado muy duro en estos tres años y seguramente fortalecerá ese esfuerzo con la experiencia que tomó para convertirse en una legisladora de peso en el Congreso a la hora de impulsar iniciativa…



El otro diputado local que tendrá Piedras Negras, es el exadministrador de la clínica hospital del ISSSTE, quien no quiso dejar de cobrar la última quincena y renunció el 30 de diciembre al cargo…



Se trata de Francisco Javier Cortés Gómez, quien sin duda será un soldado de Morena en la defensa de los intereses de la 4T en el Congreso de Coahuila…



Hay que reconocer que Cortés Gómez tuvo un paso muy espinado en el ISSSTE, de donde se va con gusto porque se la pasó atendiendo protesta tras protesta y aunque muchas fueron contra él, su padrino en la capital del país lo mantuvo en el cargo contra todo pronóstico…



Y también hay que reconocer que el ahora diputado de Morena tuvo mucha suerte de que se haya echado abajo la lista de pluris donde iba el esposo de la dirigente del partido en el estado y que en esa nueva rifa o tómbola, él resultase agraciado…



Deberá de aprender mucho el diputado Cortés para salir adelante en esta nueva tarea, pero ni duda que ha habido otros diputados con menos preparación que han pasado por el Congreso de Coahuila y no la han hecho mal…



Reconoce alcalde de EP catástrofe económica

En donde por fin reconocieron la catástrofe económica que ha dejado la pandemia es en Eagle Pass y esto ocurre en voz de su alcalde, Luis Sifuentes…



Y es que ayer la autoridad máxima en esta ciudad fronteriza texana, señaló que ya se habla de la posibilidad de que pronto se reabran los cruces internacionales, esto como una esperanza para salir de la catástrofe económica en que se encuentran los negocios y el comercio de esta frontera…



Como ya lo han señalado otros especialistas, si no se deciden pronto a abrir la frontera a los clientes comerciales del sur del Bravo, Eagle Pass se convertirá en un pueblo fantasma y con ello se perderán miles de empleos y eso también tendrá su efecto económico del lado de Piedras Negras, pues muchos de esos habitantes de la parte de Texas compran bienes y servicios del lado de Coahuila…



Cafeceando y la búsqueda del suplente de Diputado federal

Parece que el tema de las reuniones entre los mandamás del PRI a nivel local, que se han reunido en un café ahí en la colonia Roma, se enfoca no sólo en buscar quién será al candidata a la alcaldía de Piedras Negras, sino también en ver quién será el suplente de Marcos Villarreal Suday, el casi seguro candidato y que como es de Acuña, entonces a Piedras Negras le tocaría la suplencia…



Ante esto, suenan varios para ocupar esa posición y que comience a hacer el esfuerzo para contender y convencer a los ciudadanos en esta parte del distrito uno…



Nada fácil será la tarea sin duda, pero de que lo intentarán con todo los priístas, eso ni duda cabe…



Quién podría ser el suplente de Villarreal Suday? Suenan varios entre ellos Rene Ramírez, Raúl Vela, el propio Óscar López y también incluso podría ser alguien de Nava, pero falta poco tiempo para que eso se conozca…