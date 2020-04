17 Abril 2020 04:10:00

Gobernadores en Saltillo

Este viernes andarán por Saltillo los gobernadores de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Tienen agenda con su homólogo coahuilense Miguel Ángel Riquelme, para darle seguimiento a la estrategia para tratar de frenar el avance del coronavirus. La cita es a las 11:30 horas en las instalaciones del Museo del Desierto, el cual por cierto lanzó un SOS para recibir donativos en beneficio de las especies de flora y fauna que se encuentras bajo resguardo y que por la falta de público, no hay dinero para resolver situaciones como su alimentación.



El caso es que mientras en el Gobierno mexicano siguen tratando de articular acciones para hacer frente a los embates del Covid-19, los integrantes de la Alianza del Noreste andan bien aplicados.







Ocultaron información



Si algo estuvo presente durante las últimas dos semanas en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila, fue la desinformación y las noticias falsas generadas, por más lamentable que parezca, desde la oficina de Comunicación Social que encabeza Penélope Cueto.



Durante varios días, los reporteros trataron de corroborar la información sobre el contagio de Leopoldo Santillán, para más señas delegado del IMSS en Coahuila, y no fue hasta el miércoles por la noche cuando Grupo Zócalo tuvo la información sobre el resultado positivo a la prueba para detectar el virus.



¿Qué les costaba confirmar el dato? ¿Por qué negar la veracidad de la información? ¿Tienen algo qué ocultar? Todas estas son preguntas que reclaman respuestas.







Se aplicó



Y a propósito del Gobierno federal, nos comentan que el superdelegado Reyes Flores Hurtado, logró un acuerdo con el Hospital Cristus Mugerza de Saltillo para recibir a pacientes con derechohabiencia al ISSSTE con padecimientos de salud que no tengan nada qué ver con el coronavirus.



Como se sabe, la Secretaría de Salud federal acordó con hospitales privados para que reciban a pacientes durante la actual contingencia, pero en el caso de Saltillo el Muguerza atenderá a enfermos que no tienen complicaciones en las vías respiratorias, pero requieren hospitalización.



Y en materia de coronavirus, nos aseguran que Flores Hurtado aseguró entre 12 y 30 camas para atender en el hospital de especialidades del ISSSTE en Saltillo, a pacientes contagiados.







No hay uno bueno



Lastimoso el pleito que en las benditas redes sociales protagonizaron el senador coahuilense Armando Guadiana Tijerina y el excandidato presidencial Gabriel Quadri. El segundo cuestionó en Twiter al primero por defender el tema energético al amparo de los contratos que según esto tiene para la compra venta de carbón con la Comisión Federal de Electricidad.



Quadri le dijo sinverguenza, y al parecer eso le caló al legislador del Movimiento Regeneración Nacional, quien se quedó con las ganas de ser Gobernador de Coahuila, y respondió a los señalamientos en el mismo tono. Total, no hay a cuál irle, pero finalmente en los dos casos quedó expuesto el nivel que se cargan nuestros políticos.







Orate espurio



El autonombrado dirigente de los hoteleros en Saltillo, que más bien es una organización patito, Héctor Horacio Dávila, al parecer entró en crisis existencial en la desesperación de que alguien lo pele y no encuentra ni qué inventar.



Dávila Rodríguez declaró que los hoteleros no apoyaban la contingencia por la pandemia y más tardó en terminar su declaración cuando los hoteleros de a de veras alzaron el llamado de apoyo a la comunidad en este tema.



No cabe duda, lo único que le quedó de panista es lo espurio y lo que más le puede al falso dirigente hotelero es que nadie lo toma en cuenta, porque en el sector público y en el empresarial lo conocen bien y saben que nada más busca llevar agua a su molino y obtener beneficios personales.



No falta quien le ofrezca reflectores, pero dicen que ya nada más lo hacen para echarse la botana y por aquello de que cuente alguna nueva fantasía para su carrera futura política.







Saltillo y Piedras Negras



De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Saltillo, en donde gobierna Manolo Jiménez, se encuentra en entre los primeros cinco municipios más seguros del país. Es la cuarta ciudad más segura, con 35% del reporte de la población correspondiente. Está en el top 5 junto a San Pedro, Mérida, Puerto Vallarta, San Nicolas y San José de Los Cabos.



En contraparte, Ecatepec, Uruapan, Coatzacoalcos, Fresnillo, Iztapalapa y Villa Hermosa, es donde existen las peores notas.







Frontera segura



En la frontera norte también hace aire y Piedras Negras aparece como la frontera más segura del país y además tiene al Gobierno más eficiente del país. De acuerdo con el estudio y lo que el jueves dijo el alcalde Claudio Bres Garza, en Coahuila la percepción social sobre inseguridad, Piedras Negras presenta 40.8%, dos puntos más que el año pasado y es la séptima ciudad más segura el país.