07 Agosto 2019 04:10:00

Golf aduanero en San Antonio

QUIENES APROVECHARON ESTA semana para reunirse en San Antonio, Texas y aparte de discutir temas de seguridad lograr un rato de esparcimiento en la práctica del golf, fueron los jefes de Aduanas tanto de Piedras Negras como de Eagle Pass…



PAUL DEL RINCóN Y JOSé Luis Peña se reunieron con sus equipos de trabajo allá cerca de El Álamo para ver estrategias, intercambio de información y sobre todo darle seguimiento a decomisos que se realizan en uno y otro lado de la frontera...



NO SOLAMENTE DEL TEMA migratorio, sino de otros aspectos que involucra el trabajo conjunto entre ambas aduanas, como las revisiones más ágiles, los avances de las obras necesarias para que las aduanas no sufran suspensiones y que la tecnología opere al 100% y prevenir situaciones que puedan frenar el intercambio comercial entre ambas regiones…



PIEDRAS NEGRAS-EAGLE PASS ES DE las fronteras más eficientes y de menor tiempo de cruce comparado con el resto de las aduanas fronterizas, proporcionalmente al volumen de mercancías y valor de las mismas que se maneja por esta región…



III

EL QUE HIZO UN IMPORTANTE recorrido en donde se edificará el mercado popular de Ciudad Acuña fue el alcalde Roberto de los Santos, acompañado de funcionarios de la Sedatu y de los constructores que se participarán en la licitación de la obra…



SE TRATA DE UNA construcción de más de 30 mil metros cuadrados que dará un gran servicio al sector de las colonias Don Antonio y Evaristo Pérez, el cual se va a convertir en una realidad luego de muchos años…



EN UN LUGAR CON ACCESOS rápidos, donde además se construirá un complejo deportivo y la casa de la horticultura, obras que le darán relevancia a la ciudad y que elevará el nivel de vida de la población…



LA OBRA ES COMPARTIDA, PUES el municipio aporta trámites, terrenos y también el esfuerzo de solucionar situaciones que debían librarse antes de que se tenga el proyecto en marcha…



LA OBRA EN BREVE SE podrá licitar por parte de las autoridades federales y municipales y entonces se convertirá en una realidad…



III

DONDE TAMBIéN HUBO NOVEDADES es en el sector de los mineros allá en la Carbonífera, pues el delegado federal Reyes Flores Hurtado ha señalado que ahora el gobierno que encabeza AMLO dispondrá de vigilancia aérea para investigar aquellos tajos de carbón irregulares que sean denunciados y así reunir y documentar las investigaciones y querellas que deban de realizarse…



EN LA VISITA MáS RECIENTE del director de CFE se dejó en claro el problema que generan los malos proveedores, los tramposos que envían tierra en lugar de carbón en sus acarreos y que sobornan a los que muestren los camiones o incluso los amenazan para que no se los rechacen al ingresar a las plantas termoeléctricas de Nava, algo que también deberá de terminarse…



REYES FLORES HA SIDO muy receptivo en cuanto a las quejas en contra de actos de corrupción que se manejan en CFE en Coahuila y por ello ha señalado que seguirá trabajando con la paraestatal para buscar crear esquemas en los que no se permita la corrupción, se transparente el proceso de compra del mineral y se dé prioridad a los productores de la región en dicho asunto...



INCLUSO DIJO REYES Flores que se hará pública la lista de empresas que le venden carbón a CFE y cuántos empleos generan según el registro ante el IMSS…



III

QUIEN HOY AMANECE EN Piedras Negras es Jesús María Montemayor, “La Chuma”, actualmente director general del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa, quien acompañará a Alfio Vega de la Peña, director del Conalep Coahuila, para la entrega de apoyo de infraestructura al Conalep de aquí de Piedras Negras…



III

ESTE DOMINGO EL QUE tiene mucha chamba es Raúl Vela, dirigente municipal del PRI, pues deberá coordinar todo lo relacionado con la elección de dirigente nacional en lo que corresponde a su municipio…



SON Más DE 13 Mil militantes quienes podrán sufragar en las nueve casillas que se instalarán, es decir, deberá de ser un proceso ágil, rápido y sobre todo claro para que puedan votar el mayor número de priístas…