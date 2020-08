29 Agosto 2020 04:10:00

Golpe final

El próximo 18 de septiembre le darían la estocada final a Alonso Ancira.



Para esa fecha, le estarían quitando “su” empresa, Altos Hornos de México de la misma forma en la que se hizo de ella.



El gobierno de la 4T tiene con un pie en el pescuezo a Ancira, los presiona con el pago de 200 millones de dólares que se embolsó con la venta de una planta a Pemex.



Los que saben del tema estiman que el recurso que exige el Gobierno Federal es lo que vale actualmente Altos Hornos.



La fecha límite está marcada para el 18 de septiembre, a partir de ese día, Julio Villarreal sería el nuevo dueño de la acerera.



VA BALLESTEROS



Con muy pocos personajes conocidos en la política, Morena va a la elección de 18 de octubre.



No se han registrado los candidatos pero filtraron la lista oficial de quienes van a la contienda.



Debe usted saber que por el V Distrito no hubo sorpresas.



Va el ex panista, Antonio Ballesteros. De ahí pues que, en broma y más en serio, dicen que en ese distrito será una batalla política de panistas.



Guadalupe Oyervides, ex panista, Ballesteros igual y Rolando Valle de Acción Nacional.



POCO CONOCIDA



Para el VI distrito va Cristina de la Rosa Ortega.



Es la que le hará competencia a Ricardo López Campos, José Luis Castro y Ricardo Valdés, el payaso candidato.



Si tuvieron que resolver por conocimiento de los perfiles, se la llevaría de calle el candidato del PRI.



López Campos tiene más tablas en la política, ni juntando al resto de los candidatos le llegarían al nivel.



CONTAGIADO



Las aspiraciones de Cutberto Solís a la alcaldía de Ciudad Frontera se ven mermadas por el estado de salud del ex panista.



El ex presidente municipal de la ciudad del riel fue reportado ayer como uno de los casos positivos del nuevo coronavirus.



Solís estaría convaleciendo en su residencia, aunque algunos reportaban que había sido internado.



REBOTADOS



Orlando Aguilera y Florencio Siller siguen respirando por la herida.



Les caló hondo que desde la dirigencia estatal de la CROC les tumbaran a su líder municipal, Alan Cardoza.



Hasta donde se sabe ayer tuvieron encerrona para impugnar el nombramiento de Juan José Rivera.



Pero Orlando y Florencio se van a topar con pared, porque el nuevo cargo salió de la CROC y la dirigencia estatal del PRI no puede meter las manos por ellos.



De hecho el pasado jueves cuando estuvo Rodrigo Fuentes por Frontera les aclaró que todo dependía de Carlos Enrique Morales, el líder croquista.



DE DÓNDE TELA…



César Menchaca trae ganas pero no trae con qué.



Sabido por muchos que para las campañas políticas hay que invertirle no sólo tiempo, se requiere dinero.



El de UDC tiene, pero es suyo y parece que no lo quiere malgastar.



Lo que le mande Lenin Pérez Rivera no servirá para poder atender a las líderesas del PRI con las que ha coqueteado.