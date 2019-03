26 Marzo 2019 04:10:00

Gondi y Lancermex, industrias contaminantes

SE LES APARECIÓ EL CHAMUCO a la empresa Cartonera Gondi en Nava y a Lancermex en Piedras Negras, que reciben servicio de drenaje de Simas Piedras Negras…



Y ES QUE LUEGO DE que el Simas realizara una serie de estudios por situaciones detectadas en el drenaje, descubrieron que ambas empresas tiraban desechos industriales a la red y por tanto afectaban la planta tratadora de aguas residuales…



EL ASUNTO NO QUEDÓ AHí, sino que el Simas decidió imponer multas a Gondi de 60 mil pesos y a Lancermex de 140 mil pesos, por las malas prácticas y habrá que ver hasta dónde llega el daño y cuántas empresas más del ramo industrial y alimentos están en similares condiciones…



HABRÁ QUE VER SI no hay omisión de Profepa en la supervisión de las mismas, pues no es posible que no se tenga el registro de cuánta agua, tanto Gondi que fabrica empaques de cartón como Lancermex, que usa mucho ácido en sus procesos, dañaron con estas malas prácticas…



VEREMOS QUÉ DICE LA PRESIDENTA de la Canacintra, Blanca Tavares, pues de forma constante acuden inspectores y conferencistas en materia ambiental y de manejo de residuos en las empresas como para que empresas como estas sean sorprendidas con daños graves al medio ambiente…



III



EL OBISPO ALONSO GERARDO GARZA Treviño realizó ayer a mediodía la celebración de los 16 años de que la creación de la Diócesis y él fue nombrado como primer obispo encargado…



EN MEDIO DE ESTA CELEBRACIÓN el líder católico de esta región rindió un homenaje y reconocimiento a la labor de personajes de la diócesis, como es el caso del padre José Guadalupe Valdés, el padre Pepe, así como también a la madre Lupita, encargada de las casas Omnia…



LA LABOR QUE REALIZAN EN pro tanto de los migrantes como de los niños que son apoyados en las casas Omnia es sin duda impresionante y digno de reconocer no solo por parte del obispo, sino de toda la población…



ESTOS APOSTOLADOS QUE REQUIEREN de todo el tiempo del mundo, de paciencia, de diálogo, de trabajo y de mucho cabildeo pocas veces son realmente valorados por la sociedad…



POR ELLO ES QUE esta acción del obispo de entregarles un reconocimiento, sin duda que es para destacar esa labor, para resaltar la importancia de sus acciones y que no se dejen de apoyar…



III



EL ALCALDE CLAUDIO BRES se reunió en privado, acompañado por la presidenta del DIF, señora Irene Chapa de Bres; también por la directora de Bienestar, la abogada Mirtala Barrera con empresarios y promotores del deporte ráfaga para platicar sobre el tema del auditorio Santiago V González y de cómo será el manejo de ese inmueble y el uso de la duela una vez que quede reparada…



Y ES QUE SE cuestionó como en el pasado se prestó para todo tipo de eventos, deportivos, religiosos y hasta conciertos, lo que provocó que se dañara en forma severa la duela y buena parte de las instalaciones…



AHÍ EL ALCALDE BRES escuchó propuestas, dialogó con empresarios y promotores y al final se lograron buenos acuerdos para sacar adelante ese recinto del deporte y aprovecharlo, usarlo, de la forma correcta…



III



DONDE DEBERíAN DE IMPULSAR el turismo regional, de cara a la Semana Santa y los días de asueto que muchas familias y estudiantes disfrutan, es en los pueblos mágicos…



Y ES QUE SI bien por ejemplo en el caso de Guerrero, Múzquiz y Cuatro Ciénegas que son pueblos mágicos que dominan las regiones Norte y Centro del estado, para quienes no tienen coche o forma sencilla de desplazarse, hace falta que en esos mismos pueblos mágicos generen las rutas promocionales para familias a precios accesibles…



NO ESTARÍA DE MÁS POR ejemplo que la alcaldesa de Guerrero, Matilde Estrada, destinara un turibús de Piedras Negras y Cinco Manantiales para que acudan a visitar ese pueblo mágico en los días de semana santa a precios accesibles y que visiten y conozcan el parque La Empedrada y la ruinas de San Bernardo, así como el remodelado pueblo de Guerrero…



LO MISMO PARA MÚZQUIZ y Cuatro Ciénegas que son pueblos bien visitados por los coahuilenses en coche, pero que en autobús es más complicado e inaccesible…



OJALÁ Y QUE LA secretaria de Turismo Lupita Oyervides incluya en la promoción de los pueblos mágicos recorridos en turibús que sean accesibles para el turismo de a pie…