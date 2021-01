06 Enero 2021 03:10:00

Gozo al pozo

Buen día .Recientemente brotó tenue algarabía y alumbrada de optimismo entre trabajadores de la Siderúrgica 1 de Altos Hornos de México porque observaron el ingreso de más carbón, señal de que la empresa necesitaba coque suficiente para calentar el Alto Horno y producir entonces más arrabio, acero líquido y producto terminado, y efectivamente así fue.



Pero el gozo fue efímero, fugaz, porque se trataba únicamente de un pedido especial y luego de la euforia terminó el sueño y se retornó a la realidad, a la esbelta producción, no hay financiamiento, no hay capital de trabajo para comprar insumos y alcanzar la producción deseada y aprovechar la coyuntura de que los precios de la lámina están por las nubes, mil dólares la tonelada métrica.



Es casi un hecho que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es cuestión de tiempo y trámite, rechazarán la doble reelección en Coahuila, por eso el PAN que en Coahuila preside Jesús de León alista condiciones para respaldar al alcalde Alfredo Paredes a la candidatura a diputado federal, dentro de poco tiempo estaría solicitando licencia.



Theo Kalionchiz



Ante este cuadro, se sabe que Theo Kalionchiz empresario calienta el brazo para ser promovido a la candidatura para a Presidencia Municipal de Monclova, hombre del sector empresarial, pero con lenguaje sencillo que llega a la gente, así lo definen en distintos sectores de la localidad, de tal forma que antes del próximo miércoles la documentación de su solicitud de registro estará colocada en la sede estatal del PAN.



Sus promotores, aseguran que en momentos actuales de precaria situación económica y desempleo, la ciudad requiere un hombre de empresa y negocios para atraer inversiones a Monclova y al menos paliar la complicada situación. El caso es que afirman que Theo Kalionchiz lleva buen perfil para disputar la candidatura a la Presidencia Municipal de Monclova en las elecciones del 6 de junio.



El güero monclovense, dicen sus partidarios, obviamente es del dominio generalizado que es edil en el actual ayuntamiento, las elecciones constitucionales son el próximo 6 de junio, pero a diario el entorno cobra vida. A ver qué sucede, por lo pronto Theo Kalionchiz se agrega al resto de los aspirantes a representar al PAN en las boletas de elector.



Irracionales



Felipe Calderón lo echó de sendo patadón en el trasero por inútil, bueno para nada y corrupto, y es que la pandemia de Influenza le pasó de noche en 2009, y entre juergas, altos salarios, nepotismo y actos de corrupción así ocupaba su tiempo como director general del Centro de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal.



Fue así como el entonces panista Hugo López Gatell salió del cargo, pero dicen que los burros se buscan para rascarse y por eso su benefactor, cómplice, y protector Lopitoz lo arropó en la subsecretaría de Salud muy por arriba del titular Jorge Alcocer. ¿Qué le sabrá ese tipo de López Gatell a Lopitoz?.



Ahora es foco de atención porque se exige al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reconocer públicamente que fue una irresponsabilidad violar la política oficial de quedarse en casa, vacacionar en plena pandemia y no guardar las medidas mínimas de seguridad.



Ya rebasaron políticamente y por mucho al presidente estatal de Morena, José Céspedes el senador Armando Guadiana Tijerina y los suyos, los ex priistas y ex panistas ahora con la casaca de Morena, aunque ni afiliados están. En la izquierda tradicional, los que a pico y pala fundaron Morena hay indignación.



Y es que los tradicionales morenistas dicen que Armando Guadiana quien no está afiliado a Morena porque desde hace varios años la afiliación está cerrada usurpa funciones de dirigente ya que carece de personalidad jurídica para representar al partido y hasta divulgar y tomarse la foto con la UDC y PT, presumiendo de una alianza electoral, poderoso señor es Don Dinero.



