25 Enero 2021 03:10:00

Gran ideota

Quién sería el o los personajes que tuvieron la ocurrencia de hacer encuestas domiciliarias en sectores de Frontera para saber si conocía y tenía preferencia por los aspirantes de diversos partidos, ¡les fue como en feria!



No dejaron títere con cabeza, y miren que la “Doñita” conoce el sentir de un buen montón de compradores y proveedores que dan opiniones y marcan simpatías.



Le soltó el repertorio, la clientela presente, la encuestadora se fue y los espectadores aplaudieron, ¡qué bueno que les dijo, ..ches ratas todos!



Empezando con la precandidata del PRI, “claro que conozco a Bella Esmeralda, la esposa de Chuy Ríos, que fue alcalde, contendió y perdió”, ¡ah cómo batallaron los priístas!



Y qué tal Javier Liñán, ¿el del PAN?, cuestionó la entrevistada, y agregó, pues mira se le conoce su historial, no precisamente por ser “doctor” sino por su profesión de abogado, las mismas garrapatas chupa sangre del PAN lo impulsan.



Imagínense, dos que tres ya se anuncian como nuevos regidores de la planilla, otra vez los mismos, la vieja dé, el hijo, la hermana, todo el árbol genealógico.



Ahora hay una opción más Morena, ¿conoce a Roberto Piña?, qué, qué, ése, era del PRI, anduvo de independiente con Javier Guerrero, vive con su familia en Monclova, aunque tiene credencial de Frontera donde vivió hace años.



Toda su vida pegado a la ubre, ahora sabe que “vivir fuera del erario es vivir en el error”, mucho vio y le gustó que quiere ser alcalde, para eso promueve el vicio entre los jugadores, que aquí vienen y dicen les compra cerveza.



De seguidito se dio referencia, sólo hizo un alto para decirle a la encuestadora, ahí le paramos porque tengo cosas que hacer y mejor sigue preguntando en otra parte quizás encuentres la respuesta que deseas.



La gente de Frontera es otra, politizada y decepcionada de los partidos que sean los mismos de siempre, los que hacen encuestas que digan son favoritos hoy y el día de la elección pierdan.



AMLO contagiado



El Covid-19 llegó a Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó vía redes sociales estar contagiado desatando reacciones de todo tipo y hasta memes.



Escuetamente dijo presentar síntomas leves y que Olga Cordero, secretaria de Gobernación, atendería las “Mañaneras”.



El pueblo, los curiosos, los usuarios de redes reclamaron la información básica, ¿Desde cuándo, dónde, cómo, porqué y con quiénes estuvo en contacto?, si el Mandatario habría dicho que cada martes se hacía prueba Covid y era domingo.



Ojalá sea mentira, como suponen algunos, y si tiene Covid lo supere pronto.



Oran en Monclova



Al pie del Cristo de la Bartola en la loma del mismo nombre se unieron representantes de la Iglesia Católica y algunos alcaldes de la Región Centro para emprender la semana de oración por la salud y bienestar de las familias.



El anfitrión Alfredo Paredes, alcalde de Monclova, el alcalde de Castaños, Enrique Soto, la señora Paloma Benavides, el vicario foráneo Jorge Salvador, de los pocos asistentes que se unieron ayer en oración al aire libre.



Si de salud se trata, el reporte Covid-19 en domingo fue 13 muertes, superando a Saltillo y Torreón, aunque la capital tuvo el índice más alto de contagios 103 contra 40 en Monclova.



Error de Quique



Quién sabe que estaría pensando Enrique Ayala Quintanilla, el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes, quien tuvo un accidente difícil de contar y a veces de creer.



Según diría que limpiaba su arma calibre 22 el fin de semana, se le cayó, se disparó y con tan mala suerte alcanzó a rozarle la pierna derecha sin grandes lesiones.



Tremendo susto de esos que no se pasan con una sola barrida de pirul, Quique Ayala vive para contarla y hasta hacer recomendaciones, el chisme en pueblo chico como San Buenaventura es grande.