12 Junio 2020 03:00:00

Grave acusación

YA DE POR si la acusación de soborno es grave, esto por parte de unos empresario veracruzanos de comida sobre la actual directora de la Comisión Nacional del Deporte y la Cultura Física, Ana Guevera, aun es mas grave, ahora se que dice que mandaron “intimidar” a los acusadores con un ataque a balazos, que al final de cuentas resulto frustrado.



USTED Y YO estamos enterados que los empresarios jarochos encabezados por Rafael Sanchez Cano de la empresa Cocinas Multifuncionales de Calidad, S.A. de C. V. presentaron y fue aprobado una licitación para concursar y ganar un contrato de 16.5 millones de pesos al ofrecer los servicios de 14 de agosto al 31 de diciembre del 2019.



LUEGO DE ESTO, en julio del 2019 en un horario de 19.00 a 20.00 horas en el Hotel Sevilla Palace de Boca del Rio, Veracruz se presento Ana Guevara, así como Sergio Monroy sub director de CONADE, acompañado de Omar Hernandez y Arminda Ramirez Corral, también funcionario de la misma, en donde solicitaron un “moche” de mas de 150 mil pesos como parte del convenio para firmar dicho contrato.



LÓGICO QUE NO lo aceptaron, y por el contrario presentaron la denuncia, la cual ratificaron apenas el miércoles 5 de junio ante la Fiscalía para Combatir la Corrupción y ante la Secretaria de la Fiscalización Publica, por lo cual estaba confirmando su denuncia en un abuso de autoridad al solicitar ese dinero “extra” para aprobar un contrario que legalmente habían obtenido.



PERO SI ESTO no fuera suficiente, apenas ayer miércoles cuando Rafael Sanchez Cano y otras personas que pertenecen a su empresa viajando por Boca del Rio, Veracruz en un automóvil blindado BMW fueron baleados y por fortuna nadie resulto daño, pero manifestaron que todo provenía de la ratificación de la denuncia presentada el días anterior, cinco días atrás para ser exactos.



HAY QUE RECORDAR que desde su llegada a este cargo Ana Guevara se ha visto en serios problemas que no le han augurado una larga permanencia en dicho cargo, que obtuvo gracias a la amistad que pudo obtener con el Presidente de la República, Manuel Andrés Lopez Obrador, pero ahora con esto, pone en peligro su estabilidad.



LO PEOR DE todo ello, es que AMLO decida dejarla el resto del sexenio, con todo y que la estén constantemente golpeteando, o bien decida irse antes de que termine el mismo, porque por ahí se escuchaban fuerte rumores de que quería ser gobernadora de Sonora, ahora que ya están muy próximas las eleciones.



EL CASO ES que todo mundo recordamos que antes de que ella ocuparon el cargo de directora de CONADE, ella fue una de las principales hostigadoras con los directivos de aquel entonces, argumentando que ella poca la ayuda que se le brindaba a los deportistas y que mas se gastaba en viajes al extranjero de directivos, y su familia o bien sus novias.



Y AHORA SE le ha volteado el chirrión por el palito, y quien esta recibiendo constantemente ataques por parte de deportistas y dirigentes, es ella, como para calar un poco sobre su temple que mostró tener en sus tiempo de excelente deportista.



YO CREO QUE con esta nueva acusación, el problema se agranda, que vaya usted a saber si es o no parte de este ataque frustrado contra la vida de quienes la están acusando, pero por lo pronto si el río suena, es porque agua lleva, según reza el dicho popular, que le queda muy bien al tema que hoy nos ha ocupado.



AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DIAS.