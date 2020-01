16 Enero 2020 03:10:00

Grave economía

Buen día... La economía local se derrite aceleradamente, se está asfixiando y los empleos están desapareciendo un día sí y el otro también, los diversos sectores de la industria apenas respiran, y aunque están dando tiempo al tiempo esperando una oxigenación, hay riesgo de que a corto o mediano plazo revienten.



El abominable desempleo se estacionó en Joyson lo que antaño era Takata de México y aunque se trata de aproximadamente 60 trabajadores con sus respectivas familias, la afectación podría ser mayor., más de lo que podría estimarse.



La industria automotriz también enfrenta serias dificultades su esperanza son las exportaciones porque el mercado nacional es árido, únicamente los políticos de todos los partidos absolutamente y autoridades que amasan cuantiosas fortunas con dinero de los contribuyentes son clientes cautivos de las agencias automotrices.



Si bien es cierto que de Altos Hornos de México se ha dicho hasta el cansancio que las plazas laborales sindicalizadas son intocables, sí, ¿pero por cuánto tiempo más podrá resistir el gigante de pie?. Antes de un par de semanas se sabría cómo le fue oficialmente a la siderúrgica monclovense en las operaciones del ejercicio 2019, aunque ya todos sabemos que catastróficos.



Otra maldita caravana



Otra maldita caravana hondureña viene en camino, y como no podrán entrar a Estados Unidos intentarán quedarse en México; ya no hallamos qué hacer ante tanto desempleo, inseguridad, y falta de oportunidades como para tender alfombra roja a esos antisociales.



La gente afirma que el gobernador Miguel Riquelme empeñó su palabra desde el año anterior de que no iba a permitir que entraran a Coahuila, y que en caso de que logren internarse los pondría a disposición de las autoridades federales aplicando la ley.



Dicen que el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard advirtió que no les dará acceso a suelo mexicano, no habrá salvoconducto y ojalá cumplan su palabra, pero los gobiernos estatal y federal siempre se han vuelto puro jarabe de pico, piquete de ojos, atole con el dedo, simplemente no tienen absolutamente nada de credibilidad.



Y por otro lado, AMLO con su inagotable repertorio de mentiras que más que mentiras es una falta total de respeto al pueblo mexicano, al expresar que la economía es inmejorable y que está mejor que nunca. Juan Pueblo asegura que el virus de la desigualdad social y la pobreza extrema se expande por todos los rincones del país, no hay señales de las inversiones que supuestamente se aplicarían.



¿Cuánto tiempo?



¿Por cuánto tiempo podrá resistir AHMSA sin ventas y cubriendo sus gastos?, la gente dice que no hay ni siquiera señales de que a corto plazo, la siderúrgica monclovense pueda agarrar una bocanada de oxígeno para alivianarse.



Al igual que en los tiempos del PRI Gobierno donde no hay ninguna diferencia con el actual, los políticos de los gobiernos estatal y federal insisten en engañar con pura saliva y nada de hechos concretos. Dicen que hay un hartazgo tal que la gente está muy decepcionada de todos los partidos políticos y que por eso habrá abstencionismo el 7 de junio, situación que favorecería al PRI.



Continúa plantón



Dicen que los chavos que están en la plaza Alonso de León en plantón permanente reclamando su reinstalación en AHMSA deben ser escuchados, son seres humanos y padres de familia, y ahorita como están las cosas tan delicadas en materia de falta de empleo, lo que se requiere es la unidad de los monclovenses para que haya paz y armonía y hacer la vida menos complicada, vivimos en el mismo pueblo, y por eso deben ser atendidos.



Un quinto trabajador despedido de Altos Hornos de México se sumó al plantón de protesta que otros cuatro afines al sindicalismo de Napoleón Gómez Urrutia ejercen desde el lunes en la plazuela Alonso de León en reclamo de su reinstalación en Altos Hornos de México luego de que causaron baja en tiempos pasados, lamentablemente ninguna autoridad ha prestado atención al caso como gestores.



Hasta Mañana