03 Septiembre 2020 03:10:00

Grito en AHMSA

La señal fue enviada desde la Ciudad de México; los tratos y acuerdos se dan con Julio Villarreal como nuevo dueño de AHMSA y el Sindicato Minero de Napoleón Gómez, manda decir que asumirá el control de todas las secciones.



La fecha clave es el 18, el mensaje le llegó a Paco Morales para que anuncie que por acuerdo con Julio Villarreal, la representación sindical y defensa obrera corre por cuenta del Sindicato Minero Nacional.



El silencio de los últimos días del vocero de la empresa, la falta pago a proveedores, el abono de 40 mdd como parte del trato AHMSA-Villacero, sólo es parte de la aceptación del trato si quieren de la derrota o el sometimiento.



El Sindicato Minero presume que Alonso Ancira no tiene otra salida, Villacero asume el control y con ellos hay trato.



PAREN ALBOROTO



La reelección trae ilusionados a más de tres alcaldes: Julio Long, el de Rosita, diría que competiría de nuevo, pero tendrían que saber que por encima de la Constitución ninguna ley.



Apacígüense mandó decir un jurisconsulto en materia electoral, que no pueden reelegirse, porque la Constitución habla de “un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del mando de los ayuntamientos no sea superior a tres años”.



¿Por qué será que les encariña tanto la alcaldía que desprecian una diputación?.



ANSIOSOS



Los que andan desesperados son los de Morena, los y las interesadas a fuerza quieren que les diga la encuestadora que son las favoritas y las de la preferencias.



Sin afán de ofender, pero el elector se ha politizado, entre partidos saben el nivel de competencia que traen con el perfil y nivel de candidatos, además del billete que le invierta, PAN y PRI le saben.



Lo decía un funcionario priísta, el PAN está fuerte en Monclova y les preocupa que el candidato sea Martín Blackaller, por la aceptación de líderes, el acercamiento con sectores, organizaciones sociales y políticas.



Lupita Oyervides pudiera ser el contrapeso si ganara la elección de diputada y siguiera dándole calor al priísmo del municipio.



EL PRIMOR



Recuerdan aquel voto del diputado federal, Rubén Moreira y Dulce María Sauri Riancho (a finales de julio) a favor de Morena para alcanzar la mayoría calificada, tener periodo extraordinario y aprobar iniciativas que urgían al presidente.



Los dos “primores” dieron el voto a AMLO para eliminar algunos fideicomisos y aprobar la Ley de Adquisiciones que faculta al Ejecutivo a comprar medicamento al extranjero.



Pues ¿qué creen?, el favor se pagó al darle el voto a Dulce María Sauri Riancho, que no al PRI, para ser Presidenta de la Mesa directiva de la cámara en su último año.



Hicieron a un lado a Gerardo Noroña de su partido, al PT que sumó diputados a su bancada, propició el “chapulinero” para tener mayoría y disputarle al PRI la Presidencia y nada, los de Morena inclinaron la balanza al PRI.



Con 313 votos, Dulce María Sauri es la nueva Presidenta de la Cámara de Diputados,123 en contra y 21 abstenciones, los del PT enojados al quedarse chiflando en la loma.



Serán o no de los mismos, hay o no arreglos entre Morena y PRI,, acuerdos con AMLO a cambio de favores de todo tipo, digo ya nadie les cree su cuento.



CONTRASTES



Dicho por el mismo diputado federal, ahora peteísta de Coahuila, José Ángel Pérez, que había sido una sesión de contrastes, empezarían mal con la aprobación de Dulce María y terminaron bien al eliminar el fuero.



No habrá más Presidentes o legisladores intocables, que podrán ser imputados o juzgados por los mismos delitos como cualquier ciudadano.



Así lo aprobaron 420 diputados federales, “hicieron historia”, ahora es asunto del Senado que discutirá y la votará.