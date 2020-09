17 Septiembre 2020 04:10:00

Grito responsable y en tranquilidad

El alcalde Claudio Bres encabezó la ceremonia del 210 aniversario del inicio de la Independencia de una manera muy responsable y con un mensaje previo a la población para que ésta no se concentrara en la Macroplaza…



Siempre el espíritu nacional y patriótico provoca que la gente salga a la calle, pero en esta ocasión previamente el alcalde de Piedras Negras explicó a la población mediante un mensaje en video que era necesario privilegiar, priorizar la salud de la población y que ya habrá oportunidad de festejar con pirotecnia y espectáculos como está acostumbrada la gente, pero el martes por la noche fue paz, con apenas 14 invitados entre Cabildo y autoridades municipales y militares, así como los representantes de los medios de comunicación…



Acordonada la Macroplaza para que no hubiera gente reunida en el lugar, se dio la ceremonia del Grito que al igual que en todos los municipios fue sencilla, importante y emotiva, pero sin público ni pirotécnica…



Vendrán mejores tiempos, de más salud y mejores condiciones y sin duda habrá espectáculos de primer nivel como siempre han existido y deleitado a todos en Piedras Negras…





Reunión del subcomité



Hoy se reúne el Subcomité de Salud, en donde se tomarán de nueva cuenta acuerdos que encaminarían a la reapertura de más negocios y actividades que permanecen sin operar desde hace ya seis meses…



Dicha reunión a la cual seguramente asistirá el secretario Francisco Saracho, los alcaldes de la zona norte encabezados por Claudio Bres y Roberto de los Santos, decidirán acorde a la estadística si hay reapertura de otros negocios…



Pendientes están cines, discotecas, antros con música en vivo y otros establecimientos como los salones de eventos, pero seguramente ésos deberán esperar…



Las reuniones de más de 10 personas aún deberán prohibirse porque son de alto riesgo…



Lo importante se ha observado en estas semanas, una vez que comenzó el mes de septiembre, pues hay que decirlo que el promedio de casos por día se ha desplomado a una quinta parte casi de lo que se registraba en agosto…



También el tema de los pacientes hospitalizados, donde la cosa estuvo crítica en julio y agosto y que ahora se ve más controlada, sin saturación y también con mucha conciencia de la gente para usar cubrebocas…



Claro que aún hay quienes pretenden armar escándalo, hacer reuniones de muchos invitados con peligro de que surja un brote, pero varios han sido detectados…





Sanciones a bares y cantinas



Algo que no han entendido los propietarios de bares y cantinas en Piedras Negras es que sí pueden abrir, con capacidad restringida y también sin música a volumen elevado y mucho menos en vivo…



El prohibir la música es por el hecho de que la gente olvida la sana distancia, comienzan a bailar o a divertirse y pueden darse condiciones de contagio si alguna persona en el interior, de los parroquianos, es asintomático de Covid-19…



Al menos tres negocios han sido sancionados, unos por meter más gente de la permitida, algo que ellos deben conocer perfectamente; otros por el tema de tener música en vivo y otros por los horarios…



Los inspectores a cargo del secretario del Ayuntamiento, Efraín García Flores, incluso ya investigan cómo es que en el ejido Piedras Negras de manera permanente una media docena de quintas campestres tienen fiestas y nadie se da cuenta, ni policías ni los propios inspectores Covid…



Se tendrán sanciones que no incluyen o importan por el tema económico, sino por el tema de los 15 días que permanecerán clausurados los negocios que no entiendan la situación…





Zonas de alto contagio COVID



En Piedras Negras, gracias al sistema de georreferenciación que se aplica para dar seguimiento y ubicar los casos Covid-19, se han instalado letreros de alertamiento para la población…



De tal forma que al estilo de la Ciudad de México se pueda conocer de las zonas de alto riesgo de contagio y con ello la población tenga mucho más cuidado…



Ayer observamos en el sector Acoros, sobre la avenida Juan Pablo II, uno de estos anuncios de “Alerta, zona de alto contagio de COVID19, si puedes #QuedateEnCasa”, como una forma no de alarmar o asustar a la población, sino de que tengan conciencia de lo que sucede y los peligros que hay en esa zona…



La encargada de esto, la abogada Mirtala Barrera, ha explicado en qué consiste y cómo es que con esto se concientiza a la población y se les exhorta a quedarse en casa…



Va mucho mejor el desarrollo de la pandemia en Piedras Negras así como en Eagle Pass, incluso eso ya podría dar algún viso para que en un futuro no muy lejano se pueda atender el tema de la reapertura de los cruces para el turismo en general…