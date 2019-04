14 Abril 2019 04:10:00

Guadiana, carbón y obras en carboeléctricas

EL SENADOR ARMANDO GUADIANA estuvo en Piedras Negras acompañado del delegado federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, para la inauguración de su oficina de gestión, en donde atenderá peticiones de ciudadanos de esta zona norte de Coahuila…



GUADIANA APROVECHó LA VISITA a esta zona de Coahuila para hablar de temas como la clínica del ISSSTE, el carbón y el tráfico de influencias en las obras de las termoeléctricas de Nava…



MUY CONTENTO SE LE vio acompañado del alcalde Claudio Bres y del delegado federal, quienes sin duda han hecho una mancuerna para trabajar y confirmar que con AMLO a Piedras Negras no le va a ir solo bien, le va a ir súper bien…



EL SENADOR HABLó DE los carboneros y dijo que es importante que se gestione la licitación de más carbón por parte de CFE y no sólo esas 330 mil toneladas, pues es un hecho que las pérdidas y el impacto de la suspensión de compras desde diciembre ha sido notorio…



EXPUSO POR EL TEMA de la clínica hospital del ISSSTE que se gestionarán más recursos para que, ahora sí, luego de cuatro años se termine la obra y que no haya más que buena atención para los afiliados a este sistema de salud para trabajadores del gobierno…



III

AMBOS FUNCIONARIOS FEDERALES, GUADIANA y Reyes Flores, acompañaron al alcalde Claudio Bres al evento de bienvenida a los médicos especialistas que recientemente se contrataron por parte de IMSS para cubrir las vacantes que son muchas, que se tenían en esta región…



HAY QUE DESTACAR LA LABOR importante y participativa del municipio para que se agregaran incentivos a estos especialistas que darán atención y ayudarán a eliminar ese rezago en la atención médica de derechohabientes en esta zona de Coahuila…



LOS LARGOS PLAZOS PARA que los derechohabientes tengan su cita con médicos de especialidades que no se cuentan, provocan que aparte del tiempo de demora, también se trasladen a ciudades como Monterrey o Saltillo y ya con especialistas la situación y perspectiva de salud sin duda cambiará…



NO TARDARá MUCHO EN que la competencia por estos médicos será mucho mayor, pues en breve estará listo el nuevo hospital de zona de Ciudad Acuña y ahí se requerirán muchos más médicos y como estas ciudades fronterizas tienen un nivel salarial o de costo de vida más bajo, entonces los médicos tienen, al egresar de la especialidad, otras ciudades más atractivas…



POR LO PRONTO ES una veintena de médicos que ya están en Piedras Negras para atender en el Seguro Social y que muy probablemente estén disponibles en la consulta privada u otros hospitales…



III

UNA TRAGEDIA OCURRIó ESTE fin de semana en Ciudad Acuña, en donde dos inocentes, de uno y dos años, perdieron la vida por un accidente, pero también por un descuido de su madre al ocurrir un incendio precisamente cuando la mujer no estaba en casa, a medianoche…



ESTO OCURRE CONTINUAMENTE, el que las madres de familia dejen solos a sus hijos por cuestiones de trabajo o diversión y es ahí donde la Pronnif, que preside Yezka Garza, tiene su importante labor…



MILES DE INTERVENCIONES POR año de la Pronnif evitan que ocurran accidentes en este tipo de situaciones de descuido, por ello es necesario que se atiendan los reportes, los casos, las ocasiones en que los padres fallan en atender a sus hijos…



LOS MENORES QUE MURIERON en la colonia Carranza dejan en claro el descuido por causas justificadas o no, de sus familiares, pero que se pudo haber evitado si un adulto estuviera con ellos…



SE OCUPA Y PREOCUPA por parte de las autoridades en sus miles de intervenciones por año de parte de la Pronnif que investiga estos casos y que en muchas ocasiones aplica, de forma correcta claro,

sanciones…



III

MUY CLARA LA POSTURA DEL gobernador Miguel Riquelme en el tema de los autos chuecos y el pago de derechos vehiculares…



POR UN LADO HA SEÑALADO de forma contundente que no habrá facilidades para que los chuecos o “chocolates” circulen, porque representan una merma para la industria de Coahuila y un factor de riesgo en el tema de la seguridad…



POR OTRO LADO, EN CUANTO al pago de derechos vehiculares, se darán facilidades a los contribuyentes que tienen intención de pagar, pero que por alguna razón se rezagaron en el año en curso o en el anterior y el presente…



EL CUMPLIR CON LOS DERECHOS es importante y eso además refleja el tema de que el Gobierno del Estado aplica en obras y servicios en favor de los contribuyentes y sus familias…



LAS TENENCIAS FEDERALES HAN desaparecido y hoy es tarea cumplir en cuanto a los derechos vehiculares estatales que son, por mucho, menores a los que se pagaban al Gobierno Federal…