17 Julio 2020 04:10:00

¿Guadiana con Covid?

Vaya lío en el que se metió el senador Armando Guadiana Tijerina durante su visita a Monclova. Comió con empresarios en el salón privado del Tierra Santa y platicó en corto y muy de cerca, sin sana distancia ni cubrebocas con Gerardo Bortoni, presidente de la Unión de Organismos Empresariales de la Región Centro del Estado.



El detalle vino cuando al terminar la reunión, Bortoni notificó en un grupo de WhatsApp que es positivo a Covid-19 y estaría ausente por unos días.



¿Caballo de Troya? ¿Complot para contagiar a la Cuatroté a través del senador, o simple descuido?





Humo blanco en el INE



El presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Vianello, confirmó lo que este jueves le anticipamos en Palacio Rosa, es decir, el 18 de octubre como fecha para la elección de diputados locales, en el caso de Coahuila, y de ayuntamientos, en el estado de Hidalgo.



Hubo sesión de trabajo virtual entre representantes del INE y del Instituto Electoral de Coahuila para los últimos ajustes en las vísperas de que se formalice la fecha, lo cual podría ocurrir hacia finales de este mes.





Están al tanto



Tan está en firme la fecha de los comicios, que los representantes de los partidos políticos empezaron a ser notificados por el Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Local correspondiente.



Hasta ahora, los partidos políticos, incluso Morena, que en lo nacional dirige el zacatecano Alfonso Ramírez Cuéllar, están de acuerdo y entrados de lleno en las etapas previas de organización.





Lento, pero seguro…



Así se mantendrá el proceso de reapertura comercial en Coahuila, con la posibilidad de que haya ajustes en horarios y días de funcionamiento. Tal y como se lo hemos dado a conocer en Palacio Rosa, el gobernador Miguel Ángel Riquelme reiteró que no hay reversa en la apertura de establecimientos, pero si la tendencia de contagios se mantiene al alza de manera acelerada, sobre todo en el número de pacientes con necesidad de hospitalización, olvídese de andar en la calle durante la noche, porque no habrá bares a donde se pueda meter para echarse un trago, o restaurantes para cenar.





Un mejoralito



Con mucha parafernalia, el Gobierno Federal anunció la liberación de 20 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que se van a distribuir entre los 32 estados. Además, dos de cada 10 pesos bajarán directo a los gobiernos municipales.



Hasta ahí todo bien, el detalle es que de la suma, 476 millones 712 mil corresponden a Coahuila, pareciera una cantidad macro, pero no es ni la mitad de lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Arturo Herrera, ha dejado de mandar. Mejoralito para la tremenda gripe económica por el recorte y retención de participaciones.





La acusan de traición



Sea por la extradición de Emilio Lozoya, o porque se aproximan las elecciones federales intermedias, pero en el PRI nacional se empezaron a desdoblar a favor de Morena y la punta de lanza fue la senadora Vanessa Rubio Márquez. Dejó su asiento en la Cámara alta con el argumento de que va a la academia, pero ¡¿quién deja la curul para irse al pintarrón?!



“Ya con licencia decidiré la mejor opción”, dijo la priista.



Antes del Senado, fue subsecretaria de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social y Relaciones Exteriores, siempre al cobijo del excandidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña. Lo que menos le dijeron en redes sociales fue: traidora.





Un clavado



Y a propósito de Lozoya, cuyo avión desde España aterrizó esta madrugada en México, Alejandro Moreno Cárdenas, para más señas dirigente nacional del PRI, desmarcó a su partido del exdirector general de Pemex.



Resulta que Alito se echó un clavado en los archivos del expartidazo y por más que buscó, no encontró alguna credencial o registro que identifique como militante al ahora preso.



Además, de acuerdo con el campechano, la corrupción no la cometen las instituciones, sino las personas, es decir, que el recién extraditado se rasque como pueda.