13 Enero 2021 04:10:00

Guadiana no va solo

Al parecer, Armando Guadiana Tijerina no irá solo tras la candidatura de Morena para la Alcaldía de Saltillo. La exdiputada local Elisa Catalina Villalobos Padilla también se animó y al parecer en la Ciudad de México le hicieron un guiño para registrarse como precandidata, y tratar de disputarle la nominación al senador con licencia, quien, sin embargo, parece ir en caballo de hacienda.



Villalobos asegura a quienes la quieren escuchar, que tiene el visto bueno del diputado federal Mario Delgado. Pues sí, ni modo que el dirigente nacional del partido de moda le vaya a decir que no se registre. Imagínense, la haría víctima.



Lo cierto es que Morena elegirá candidato en Saltillo por medio de encuesta y eso, al parecer, terminó por desanimar a otra mujer, la panista Rosario Jiménez, quien hasta hace días andaba animosa y no dudaba en brincar del PAN a Morena, con tal de conseguir la nominación.



Hacerle sombra



Y la que tampoco irá sola a la contienda interna en el PAN Saltillo, es Teresa Romo Castillón. Si bien para muchos panistas, la regidora con licencia es candidata natural a la Alcaldía, hay quienes están interesados en hacerle sombra y uno de ellos es, como lo anticipó el Marqués, Juan Pablo Valdés, quien este miércoles se registrará como precandidato, con la bendición de su exjefe, Isidro López Villarreal. ¡Imagínense! Como si aquella administración municipal no hubiera sido lo suficientemente desastrosa.



La decisión de Juan Pablo no trae contentos a los panistas, pues de por sí, en Saltillo están en la lona, relegados a un lejano tercer lugar, y ni así el grupo de Chilo y de su esposa Lourdes Naranjo dan su brazo a torcer a favor de la unidad interna.



Le gana el parpadeo



Por lo pronto, Tere Romo les ganó el parpadeo y acudió este martes a la sede estatal del PAN para solicitar su registro como precandidata a la Alcaldía. No llegó sola, lo hizo acompañada de sus hijos Manuel, Daniela, Tere y José Pablo López Romo. La documentación la recibió y revisó a detalle Héctor García Quintana, coordinador de la Comisión Organizadora Electoral.



En Monclova, también se registró como precandidato a la Alcaldía, el médico Mario Alberto Dávila Delgado.



Incomoda el tono



Nada bien cayó en el clero la advertencia del obispo Raúl Vera Torres respecto a que una vez que entregue el báculo a monseñor Hilario González, se mantendrá vigente, con misas semanales, que transmitirá a través de redes sociales.



Según los enterados, no tiene nada de malo que un exobispo titular oficie misa, al contrario, refuerza las actividades de la Diócesis. Lo que incomodó fue el tono, pues dio a entender que aun cuando tenga sucesor, mantendrá su propia agenda, de tal manera que quienes lo veían en el retiro, andaban muy equivocados.



Por cierto, no se ven muchos avances en los preparativos para la sucesión en la Diócesis, programada para el viernes 29, al mediodía.



Dio resultados



Las gestiones del gobernador Miguel Ángel Riquelme y la manera en que se atendió la etapa de arranque de la estrategia de vacunación contra el Covid-19 permitieron que este martes llegara a Saltillo nueva remesa de 4 mil 876 vacunas, que este miércoles se empezarán a aplicar al personal médico y trabajadores de la salud que se encuentran en la primera línea de combate del virus, en 26 hospitales que se reconvirtieron para hacerle frente a la pandemia.



Esta nueva remesa de inmunizantes confirma que Coahuila cumplió con éxito el proceso de vacunación, luego de ser el primer estado que se seleccionó como nodo, y por lo visto, se ganó experiencia frente a otras entidades.



Se reportan listos



En el Palacio de Coss, que dirige el diputado Eduardo Olmos Castro, se reportan montados y armados para agotar la agenda legislativa. De entrada, quedó lista la Diputación Permanente en donde se eligió como presidente al monclovense Ricardo López Campos.



En la sesión de este martes se confirmó el nombramiento de Javier Lechuga Jiménez Labora, como tesorero y se nombró a Gerardo Blanco Guerra como titular de la Oficialía Mayor. Los dos tienen experiencia en dichas posiciones y de seguro abonarán a las tareas que en breve pondrá en marcha la Legislatura, para mantener vigente el marco legal, en tiempos difíciles como el de la presente pandemia.