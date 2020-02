06 Febrero 2020 04:10:00

Guadiana, por Adela

“Si voy a morir, que no sea de parto”. Con esa frase, Armando Guadiana Tijerina remató la plática de anoche con la entrevistadora Adela Micha, con quien habló de distintos temas, entre ellos el de la alerta por la expansión del coronavirus.



Para el senador de Morena, “los medios exageran los datos internacionales” respecto al problema y pidió comparar el número de afectados en China, donde se encontró la cepa, con el tamaño de la población. “¡Cuántos millones de chinos hay!”, destacó.



Guadiana se mostró tan escéptico, que descartó la presencia de una pandemia y durante la transmisión del programa Saga Live, llegó a decir que los propios chinos crearon el virus en laboratorios.



Pidió también que los medios no alarmen de manera innecesaria, pues luego “empiezan los hipocondriacos con que “me voy a enfermar, me voy a enfermar”. En esas anda el representante de Coahuila en el Senado.





Viene Yeidckol



A propósito de morenistas, este fin de semana estará en Coahuila Yeidckol Polevnsky y según sus fans no viene en la condición de depuesta como dirigente nacional, sino con la frente en alto para reiterar a la militancia que está más firme que nunca al frente del partido de moda.



De entrada, estará en Saltillo y Torreón, pero la agenda no termina de definirse porque se la pelean Isabel Peña, quien según los enterados va en caballo de hacienda por la dirigencia estatal, y el senador Guadiana.





Mejor calificado



Quien destacó de nuevo en el plano nacional fue el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas. Fue colocado en el primer lugar de la Quinta Encuesta de Atributos de Alcaldes que elaboró Caudae Estrategias. Sin duda, nos comentan, es resultado del trabajo coordinado que han concretado el Edil y el gobernador Miguel Riquelme.



Este instrumento mide la capacidad, honestidad e integridad de 55 alcaldes, de los 2 mil 462 que hay en el país. Un aspecto a destacar es que en esos rubros no le fue nada bien a Morena, que alcanzó a colar solo a la Alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, en el top cinco de los mejor evaluados. Así las cosas.





Quedaron atrás



Un dato que deja el resultado de la Quinta Encuesta de Atributos de Alcaldes es que el Alcalde de Saltillo dejó atrás a colegas con trayectoria política y proyección nacional, como el panista de Torreón, Jorge Zermeño Infante, quien se logró colar en la lista de los 10 mejor evaluados.



Embajador, diputado federal y senador en varios momentos, Zermeño alcanzó un promedio general de calificación de 55.1%, con lo cual fue ubicado en el sitio número 8 de la lista.



Antes de Zermeño y después de Manolo Jiménez están la panista María Eugenia Campos, de Chihuahua; Enrique Vargas del Villar, de Huixquilucan; Héctor López Santillana, de León; la morenista Célida López Cárdenas, de Hermosillo; Eliseo Fernández Montúfar, de Campeche; el “sin partido” Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, de San Pedro Garza García; Marina del Pilar Ávila, morenista de Mexicali, y también de Morena, Guillermo Benítez Torres, de Mazatlán.





Coahuila es sede



Quien anda muy contenta es la secretaria de Turismo, Lupita Oyervides. Por lo visto, hacer la tarea, aplicarse en el trabajo y seguir la ruta y el impulso del gobernador Miguel Riquelme reditúan y logró que Coahuila sea sede, por primera vez, de la Convención Internacional de Agencias de Viajes 2020.



Este encuentro se llevará a cabo del 20 al 25 de mayo en Torreón y reunirá a los prestadores de servicios turísticos más importantes de talla nacional e internacional, lo que, según los enterados, traerá a Coahuila no solo proyección mundial, sino también una importante derrama económica.





La acreditación



Desde la Ciudad de México se reportó el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez. Estuvo en el Consejo Nacional de Normalización y Acreditación de Competencias Laborales, CONOCER, y en nombre de la máxima casa de estudios recibió la cédula de acreditación como Entidad de Certificación y Evaluación.



La idea es que lo anterior marque la pauta para ir por un modelo educativo de primera línea y reforzar la vinculación de la Universidad.





Cobra forma



La Asociación de Servidores y Exservidores Públicos de Coahuila cobra forma en la Región Sureste. Este miércoles hubo sesión plenaria de la cual salieron nombramientos, como el del secretario del Ayuntamiento en Saltillo, Carlos Robles Loustau-nau, como presidente del comité regional; Luz Elena Morales, secretaria y Antonio Gutiérrez, tesorero.



En la secretaría técnica está Sergio Mier Campos; Diego Rodríguez Canales es el coordinador de Enlace y Jesús Ramírez Leal, de Comunicación Social.



En Saltillo, el presidente es Marco Antonio Fuentes López; Alejandro González, en Ramos Arizpe; Arteaga, Jesús Filiberto Urbina García; Parras, María Dolores Silva González y José Guadalupe Hernández Mata en General Cepeda.