12 Mayo 2020 04:10:00

Guadiana urge apoyo a las PYMES

El que alzó la voz para reconocer la importancia que tiene en el entorno económico laboral nacional las micro, pequeñas y medianas empresas fue el senador Armando Guadiana…



Tras señalar que más del 72 por ciento de los empleos los general este sector de la producción, también recordó que esta parte del sector productivo es el que más impuestos paga al Gobierno por lo que tienen derecho a exigir de la Federación el apoyo mediante un plan emergente para no seguir perdiendo fuentes de empleo…



El senador Guadiana reconoció los apoyos que se entregan a adultos mayores, discapacitados, y Jóvenes Construyendo el Futuro, pues dijo incluso se subieron a rango constitucional en la Cámara Baja…



También dejó en claro que el apoyo que se ha solicitado de las Mipymes son créditos con garantías a través de la banca comercial que permitan a las empresas hacer frente a la crisis sanitaria y económica que provoca el coronavirus…



Los grandes corporativos son pocos, y la mayoría de ellos no se preocupan de más por esta crisis pues disponen de liquidez suficiente ya que han generado suficientes recursos para soportar varios meses la problemática, pero no así las Mipymes, ahí si se requiere y urge el apoyo…



Reactivación esta semana



Luego de la reunión del Subcomité de Salud en Piedras Negras, la población y sobre todo el sector productivo y servicios ya está a la espera de conocer que rubros ya se podrán reactivar con ciertas medidas y restricciones..



El gobernador Miguel Riquelme y el alcalde Claudio Bres han dicho que se analiza qué giros requieren de su reapertura inmediata y cuales deberán esperar…



Dejaron en claro que se han analizado modelos de reapertura que ya se aplicaron en otras regiones, ciudades y países y la problemática que enfrentan tras la reactivación…



Se estima que habrá giros como restaurantes que ya deberán abrir en próximos días, con restricción de sus capacidades y también otros que deberán esperar aún más, como el caso de bares, cantinas, antros y discotecas, pero sobre todo eso será analizado en los próximos días conforme se reúnan en cada uno de los cinco subcomités…



Sería a partir de este fin de semana, 15 de mayo, cuando en esta zona norte ser comenzaría la evaluación de cuáles giros podrían retomar actividades, cumpliendo estrictamente con todas las medidas establecidas…



La liberación de giros será de manera responsable y conforme a los casos de Covid que se vayan presentando y dejó en claro que para las regiones Centro, Sureste y Laguna la reapertura será más adelante…



Tarde violenta en PN



Cuando la gente está a la expectativa del tema Covid, un hecho violento ocurrió en Piedras Negras, en donde una mujer en la colonia Lázaro Cárdenas perdió la vida en un ataque a balazos…



Testigos señalaron datos y señas específicas y deberá de analizarse por qué las cámaras de monitoreo sí cumplieron con su cometido, además de las decenas de patrullas que circulan por toda la ciudad no alcanzaron a ubicar a los responsables…



Mucho trabajo tendrá el delegado de la Fiscalía, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano y los agentes investigadores para sacar adelante esta investigación que sin duda causó sorpresa y preocupación a los nigropetenses…



Una joven fue la víctima y serán las autoridades quienes se encarguen de averiguar el motivo de este hecho violento y no duden que en los próximos días puedan tenerse ya resultados concretos sobre los responsables…



Morelos, una muerte por COVID



Quien salió a informar sobre un positivo de Covid que falleció fue el alcalde de Morelos, Coahuila, Xavo de Hoyos…



El munícipe para evitar especulaciones, rumores y noticias inexactas, prefirió salir al paso e informar sobre el fallecimiento de un hombre de 56 años que hace una semana fue diagnosticado como positivo a coronavirus y que estaba internado en el Seguro Social de Acuña…



Lo extraño es que el sujeto se dedicaba a la crianza de ganado mayor y menor y no saben aún cuál fue la fuente de contagio probable…



De una familia muy querida y numerosa, el alcalde les envió el pésame y llamó a la población a reforzar las medidas y a respetar la sana distancia, el quédate en casa y sobre todo las medidas sanitarias que se han establecido y que han resultado benéficas para esta región, a diferencia de otras zonas de Coahuila…