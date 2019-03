16 Marzo 2019 04:10:00

Guadiana y los carboneros de Coahuila

QUIEN SE HA LANZADO de lleno al rescate de los productores de carbón es el senador Armando Guadiana, luego de que ha enviado misivas y sostenido reuniones con altos funcionarios de la Secretaría de Energía para que no sólo se reactive la compra de carbón por parte de CFE a los productores de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz, sino que además se impulsen más proyectos de construcción de plantas termoeléctricas ante la poca viabilidad de las estrategias de las llamadas energías verdes, que son benéficas para el medio ambiente, pero que de ninguna manera será posible que sustituyan a los niveles de generación que alcanzan las termoeléctricas…



GUADIANA EMPUJA Y FUERTE a las autoridades en la Secretaría de Energía para que reaccionen y que se pongan a trabajar en eso, ante las reservas probadas del mineral que se tienen en México y que de paso ayudarían a reactivar la economía regional de varios estados en donde existe el freno a la compra de carbón por generar electricidad con gas importado de Estados Unidos, algo que se ha convertido en una peligrosa dependencia…



III



A DONDE LLEGARÁN EN las próximas semanas un buen número de médicos familiares es a la clínica 79 de Piedras Negras, gracias al buen amarre que autoridades del IMSS y el municipio lograron en la capital del país…



OJALÁ QUE ESOS médicos familiares y urgenciólogos que se integrarán a la clínica 79 puedan cubrir las constantes fallas de los médicos de los consultorios, en donde de manera recurrente se quejan los derechohabientes que demoran horas y más horas para atenderlos…



NI QUÉ DECIR QUE UN día sí y otro también, la mitad de los médicos familiares no acuden a la consulta por irse a la privada o a dar clases a la universidad, todo con la complacencia del director Juan David Martínez…



OJALá QUE EL DELEGADO DE Coahuila para el Gobierno federal revisara el funcionamiento de los médicos que tienen aún 40 horas de trabajo en el IMSS, además otras 40 registradas en la universidad y de paso se van a consultar en la noche a la privada…



SEGURAMENTE ESTOS SON SUPERhéroes, porque de otra forma no se entiende cómo es que cumplan en todos lados o les solapen no asistir a la consulta en el IMSS, como muy seguido ocurre…



III



EN CIUDADES COMO SALTILLO y Torreón los transportistas urbanos ya les recetaron a los usuarios un incremento en las tarifas de 18% en la capital y del 22% en la región Laguna, esto luego de que se presentara un aumento en los precios de los combustibles…



NO DUDEN QUE ESO pueda despertar inquietudes en Ciudad Acuña y Piedras Negras para que los transportistas decidan solicitar el aumento o como en años anteriores, hacerlo de manera unilateral sin avisar…



VEREMOS CóMO ES QUE las autoridades atienden esta situación, como es el caso de la Secretaría de Comunicaciones en el estado y también a nivel local, el director de Transporte, Félix Jaime Garza Santiago, deberán de estar atentos a las solicitudes de los concesionarios del transporte…



III



EL QUE RETORNó DE LA capital del país fue el empresario Teodoro Rodríguez, gerente del Simas, quien estuvo por allá en la CDMX, donde se reunió con funcionarios de la Conagua para analizar y detallar proyectos que ya están bien encaminados para ejecutarse en esta frontera…



EL EMPRESARIO APROVECHó TAMBIéN su estadía allá en CDMX para saludar a su amigo Javier Guerrero en la Secretaría de Gobernación…



III



TAMBIÉN POR ALLÁ EN la capital del país estuvo la exalcaldesa Sonia Villarreal, hoy subsecretaria de Gobierno, quien acudió durante casi toda la semana a gestión de recursos de fondos federales para el tema de la seguridad...



TAMBIÉN SE REUNIó CON funcionarios de la ONU, donde se gestiona capacitación en Coahuila en temas de violencia intrafamiliar y de género, prevención del delito y donde se acordó que pronto estarán funcionarios de visita en Coahuila…



Y FINALMENTE miércoles y jueves en la Fiscalía General de la República estuvo la subsecretaria de Gobierno para los exámenes de control y confianza, pues como de ella depende el Centro de Control y Comando, el examen debe aplicarse por una institución federal…



PARA LOS QUE NO SABEN, esta evaluación se divide en cuatro etapas de dos días: Un examen médico, evaluación psicológica, estudio de entorno socioeconómico y el del polígrafo…



LOS RESULTADOS SE TENDRÁN en 10 días…