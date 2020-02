22 Febrero 2020 04:10:00

Guardia Nacional en Nava

Donde ya se busca un espacio para instalar el cuartel de la Guardia Nacional es en Nava, donde se trata de ubicar un espacio ya sea sobre la carretera Ribereña o en el libramiento Carranza en el tramo de la Ribereña y la carretera 57 que de acceso a ambas zonas de forma rápida…



Tanto el gobernador Miguel Ángel Riquelme como el alcalde de Nava, Sergio Velázquez Vázquez y el de Piedras Negras, Claudio Bres trabajan en este proyecto para ubicar primero el terreno, ceder los derechos y que se edifique ahí una instalación definitiva para esta institución de prevención e investigación…



Sería de alrededor de tres a cinco hectáreas y albergaría a un buen número de efectivos y su equipamiento, lo que dará espacio a que se tenga una instalación moderna, operativa y práctica…



El gobernador del estado, Miguel Riquelme, ha dado todas las facilidades para que esto se avance y una vez que se defina el terreno los dineros federales fluirán con más rapidez…



Veremos y diremos, pues ya hacia la parte norte de Piedras Negras se tiene el XII regimiento por lo que es normal que se equilibre este grupo preventivo de efectivos policiacos para que la tranquilidad sea mucho mayor en nuestra región…



Anselmo y las inversiones



Antes de que el tráfico se convierta en un grave problema sobre el bulevar República, desde la rotonda del ejido Piedras Negras hasta el complejo vial Las Tinajas, no dudamos que se proyecte ya una obra importante de un puente elevado o un complejo de cruces que desfogue la carga que representa en este momento y que se incrementará mucho más con el crecimiento de casi tres mil viviendas adicionales en ese sector proyectadas para los próximos dos años…



Por ello es que el director de Urbanismo y Obras Públicas de Piedras Negras, Anselmo Elizondo, debe proyectar esa obra vial antes de que los congestionamientos viales sean más complicados…



La ciudad debe de anticipar esas obras para que no se generen los problemas, pero también para evitar accidentes que serán elevados si antes no se vislumbra esa inversión…



Celos entre panistas y expanistas



La que levantó muchos celos fue la excandidata de Morena PT a la diputación federal, Claudia Andrade, luego de que se le viera por allá en Torreón muy alegre y campechana platicando con el futuro candidato a la alcaldía de esa ciudad lagunera, Luis Fernando Salazar…



Y es que dicen que esa plática es ya parte de la estrategia del lagunero de comenzar primero en la búsqueda de la alcaldía de Torreón para luego, desde ahí de plataforma, lanzarse en una interna por la candidatura a la gubernatura de Coahuila…



Si bien el exsenador y exfuncionario panista tiene derecho a suspirar por la candidatura, al menos es muy sensato al comenzar desde ya a trabajar en el amarre de estrategias y aliados, porque será fuerte la pelea para alcanzar esa denominación en unos años más …



Luis Fernando buscará la alcaldía de Torreón y dicen los que saben que sí trae con qué desplazar a los albiazules de aquel gobierno, pues nada más se habla de una desbandada de más de mil militantes…



Advertencia del Padre Pepe



Con el tema de las citas en Corte para evaluar las solicitudes de asilo en Estados Unidos, cuyos migrantes que lo solicitan por Coahuila son enviados a Laredo, Texas, porque tienen que viajar desde Nuevo Laredo, el peligro es permanente de que sean secuestrados en ese trayecto por la delincuencia…



Ante ello, el padre Pepe Valdés ha solicitado que se modifiquen y que las citas se atiendan en Eagle Pass y no en Laredo, Texas, lo cual es poco viable y de entrada ha sido negado por los norteamericanos…



El sacerdote ha insistido en esto, pero la realidad es que a pesar de ese peligro, las autoridades en Nuevo Laredo y en esa parte de Tamaulipas poco hacen por solucionarlo, solo ven lo que sucede y actúan cuando se les denuncia el caso, pero el problema es mucho más grave, mucho más peligroso para esos migrantes…