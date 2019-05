18 Mayo 2019 04:10:00

Guerra de precios en gasolinas

AYER LA GUERRA DE PRECIOS entre gasolineros dejó un saldo a favor de los clientes de un 10 por ciento de reducción de precios en solo un día…



OJALÁ Y QUE QUIENES llegan a competir mantengan esos precios y no sea solo por darse a conocer para después ponerse de acuerdo con el resto del mercado, una vez que ya captó los clientes que tiene estimados atenderá en su sucursal, pero por lo pronto una parte de los expendios sí reaccionaron para disminuir el precio y competirle, aunque otros, los más, simplemente observaron cómo los clientes se les fueron…



ASÍ ES LA COMPETENCIA, OJALÁ Y que los que llegan se mantengan así y que no sea solo una carnicería o voracidad por eliminar a la competencia para luego actuar como un monopolio…



DE LA MISMA MANERA LA Profeco que aquí a nivel local está a cargo de Ludivina Benavides Urenda, debe estar atenta a que esa competencia no provoque que se cometan fraudes con los usuarios y se entreguen litros incompletos para soportar los precios bajos…



POR LO PRONTO EL PRECIO de la gasolina verde, que usa el 85 por ciento de la población, se redujo ayer más del 10 por ciento y eso le pega, positivo, al bolsillo de todos…



AYER ESTUVO EN PIEDRAS Negras el administrador general de Aduanas, Ricardo Peralta, quien recalcó el hecho de que se mantendrá el combate a la corrupción, la aplicación de las tecnologías y sobre todo con el tema de la denuncia para que se vincule a procesos a quienes son parte de esos proceso que facilitan el contrabando…



EL MANDAMÁS DE LAS Aduanas, quien ha visto cortar las cabezas de cuatro de sus principales colaboradores en puestos claves por órdenes e investigaciones del SAT, además de que hace menos de una semana se destituyó a una gente muy cercana a él como era el administrador de la Aduana de Manzanillo, Margarito Saldaña, que salió de Aduanas en forma por demás sorprendente con la intervención de la Secretaría de Marina y el Ejército, que tomó el control de ese puerto. pues cómo andarían las cosas?..



EN EL TRABAJO DE Peralta, fue claro en señalar que también todo ese proceso de depuración y aplicación de tecnologías llevará a que en breve se tripliquen los ingresos tributarios y de operación aduanera, lo que vendrá a dar un realce a la labor del comercio exterior en las finanzas de México…



PERALTA ENCABEZÓ LA SEGUNDA Reunión de la estrategia nacional aduanera que se realizará en varias ciudades, la primera fue en Veracruz…



DONDE AHORA SÍ HAY mucho trabajo es en el área de la Contraloría de la Policía Municipal a cargo de Ramón Pope, quien ayer informó del despido de otros dos policías…



TRASCENDIÓ QUE LUEGO DE ser publicado en redes sociales un video en el cual se graba a dos policías al momento en que detienen a un ciudadano, al cual suben a la patrulla y minutos después lo bajan de la misma tras revisarlo sin que notificaran a sus superiores lo ocurrido, el asunto se investigó y derivó en el despido…



AHORA SÍ SURTEN MÁS efecto las denuncias, la Policía tiene más elementos para evaluar y la contraloría hace su chamba…



ANTES LA CONTRALORÍA DE Seguridad pública se enfocaba más en temas que no le correspondían y ahora está de lleno en atender su trabajo…



LOS RESULTADOS Y LA RESPUESTA de la población has ido clara en Acuña con la implementación del programa de transporte renovado que echó a andar esta semana el alcalde Roberto de los Santos, con el apoyo de los empresarios del ramo como don Arturo Ibarra…



LA POBLACIÓN HA RESPONDIDO y las dos rutas que se han aplicado ya en este programa a prueba, se ve que los usuarios ya requerían un transporte digno para el traslado a sus empleos, a sus compras, a la escuela o a donde se requiriera…



LOS RESULTADOS MÁS CONCRETOS serán medidos una vez que concluya el plazo, pero de entrada se ve que los acuñenses reconocen esa decisión del alcalde para enfrentar el problema y pese a la resistencia de los transportistas locales, se decidió a entrarle a solucionar el reclamo de muchos años…