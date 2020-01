14 Enero 2020 04:07:00

Guerra Mundial

Creo que a lo largo de las décadas he hecho suficientes méritos para que nadie pueda acusarme de optimista. Así que desde mi indudable posición de autoridad catastrofista, declaro solemnemente que no habrá Guerra Mundial (al menos, a causa del asesinato del general iraní). Estamos ante un pleito de facciones, no un choque entre países o bloques.MegaurbesHace 21 años, el entonces regente de la capital, Óscar Espinosa Villarreal, solía decir que era un milagro que la ciudad funcionara a pesar de su tamaño. Tenía razón, aunque mucha gente lo viera como a un bicho raro. Hoy la población de esta monstruosa megaurbe Mexpuecuetópatl (México-Puebla-Cuernavaca-Toluca-Pachuca-Tlaxcala) se acerca a los 30 millones de humanos (más 300 millones de ratas, etc). Pero parece que casi nadie se percata de lo milagroso de este hecho. Nada más recuerda que no hubo en el mundo (salvo la Roma imperial, la Tenochtitlán postrera, y alguna otra ciudad en Asia) un núcleo urbano mayor a 50 mil habitantes hasta hace dos o tres siglos (incluyendo la misma Roma, que tras su periodo de esplendor pasó a ser un conglomerado de miserables durante más de mil años). Por algo sería. Este es el principal motivo por el que todos los preppers te recomiendan mudarte a un propiedad rural autosuficiente ante del inminente colapso financiero (inminente, pero que llevan 30 prediciendo; lo “inminente” en lo social e histórico, ocurre mucho más deeeeeespaaaacioooo que en lo individual). Buen consejo que yo no voy a seguir, pues está fuera de mi alcance financiero, social, de salud. La gente suele confiar en nuestra maravillosa tecnología, sin darse cuenta de que ahí reside el punto débil de la convivencia entre grandes números de habitantes.‘No apaguen la luz’Muchos recuerdan muchas de las canciones de Juan Gabriel, pero son muy pocos los que alguna vez escucharon esta canción, son menos los que la recuerdan, y mucho menos quienes la saben interpretar o se atreven a hacerlo: https://duckduckgocom/?q=planeta+erra&atb=v98-1&ia=videos&iax=videos&iai=Th0SPN1TywQ