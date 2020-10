17 Octubre 2020 04:10:00

Guerra sucia

Las horas previas a la elección han sido de guerra sucia, principalmente contra los candidatos punteros, los del Revolucionario Institucional.



Los que están desventaja formaron un frente común para atacar a sus contrincantes políticos.



El primero en sufrir los embates de sus adversarios fue Jesús María “Chuma” Montemayor, del III Distrito con cabecera en Sabinas.



No pasó a mayores y en algunos casos se revirtieron los ataques contra Morena, UDC y demás partidos políticos.



A estas alturas ya el respetable tiene decidido su voto, sería difícil hacerlos cambiar de parecer y menos con información falsa.



SIN RIESGOS



Si los dicen los de INE y los del IEC debe ser cierto.



La elección de mañana no será una víctima de la pandemia de COVID-19.



Lorenzo Córdova que anduvo ayer por Saltillo, platicó que están dadas las condiciones para que el electorado puedan salir a votar de manera segura.



Debe usted saber que para el INE y el IEC el proceso electoral de mañana es el más complejo que hayan realizado las autoridades electorales en los tiempos recientes.



Aunque se trata de una jornada electoral que involucra solamente a dos entidades, se trata de las primeras elecciones que el país enfrenta en tiempos de pandemia.



POSANDO PARA LA FOTO



Con el arresto de Salvador Cienfuegos los que tienen fotos con el ex secretario de la Defensa Nacional, las guardaron bajo siete llaves.



Pero nunca falta el que se encuentre alguna imagen en redes sociales y la haga circular.



Le tocó a Florencio Siller que posó en algún momento muy sonriente con Cienfuegos.



El alcalde de Ciudad Frontera fue víctima, otra vez, de las críticas y la burla de muchos.



OYERVIDES-CROC A LA ALZA



El crecimiento de la CROC que comanda Gerardo Oyervides en Ciudad Frontera tiene preocupado a Carlos “El Jefe” Siller.



Y es que sin mucho aspaviento le están pisando los talones a la CNOP en afiliaciones.



Es tanto el temor preocupación de “El Jefe” que le puso precio a los registros cenopistas.



Cualquier que quiera afiliarse se ganará unos cuantos pesos.



Sin embargo no ha sido suficiente para frenar el crecimiento de la CROC y Oyervides.



BLINDAJE ELECTORAL



Para que no haya reclamos, Alfredo Paredes ordenó que se cumpliera con los acuerdos para el blindaje electoral.



Desde ayer se procedió al resguardo de vehículos oficiales como parte de las acciones que implementa la administración en respeto al proceso electoral.



Durante la campaña, Paredes fue respetuoso y cumplió con lo establecido en la normativa vigente para no interferir en el mencionado proceso.



BIENVENIDO



Para Martín Blackaller fueron casi 250 horas con una mezcla de sufrimiento, pánico, fe, tenacidad, pero sobre todo ganas de sobrevivir.



El viernes 2 de octubre ingresó a un hospital particular en Monterrey donde sus esperanzas de sobrevivir se reducían por las complicaciones generadas por el coronavirus.



Las últimas dos semanas fueron las más difíciles de su vida.



Por las noches con fiebre, tos, complicaciones para respirar y terribles dolores provocados por el virus que entró a su organismo colocándolo en severo riesgo.



Días antes de que su salud empezara a mermar confió a uno de sus amigos: Los Astros se están alineando.



No se equivocó, su fe en Dios, su fortaleza, sus ganas de salir adelante le dan una nueva oportunidad de vida.



Blackaller está de regreso, en su casa, con su familia, empezando, otra vez, a vivir.