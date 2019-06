26 Junio 2019 04:06:00

GUERRAS DE TRUMP

Trump ya nos dijo (sin decirlo) que EU NO detonará ooootra guerra mundial que por fuerza será nuclear (pretextos sobran: Siria, Irak, Libia, Líbano, Yemen, Turquía, Afganistán, Irán, Ucrania, Venezuela, Cuba, China, Rusia, etc). Agradezcamos al cielo, porque el panorama geopolítico está lleno de locos (sobre todo warmongers gringos tipo Bolton, pero también de otras nacionalidades) que de veras creen que una guerra nuclear “se puede ganar” (donde la “ganancia” es más delirante que nunca). Trump dice que un ataque a Irán costaría 150 muertos. No lo creo. ¿Qué tal 150 MILLONES de muertos… para empezar? La verdad es que o nos entendemos todos (poco probable) o nos aniquilamos (muy probable). El destino de una especie, con sus 8 mil milllones de habitantes, está en entredicho.





TEORÍA MONETARIA ‘MODERNA’



Esta es la opinión de Ben Hunt sobre esta demencial tesis hiper keynesiana justificadora de todos los excesos políticos: “La teoría monetaria moderna es un truco que sería maravillosamente familiar para todos los autócratas desde la invención de la deuda. Esencialmente, es el argumento de que una deuda nacional significativa es algo bueno, no malo, y que los esfuerzos de equilibrio presupuestario a escala nacional son mucho más perjudiciales que beneficiosos. La Teoría Monetaria Moderna es la justificación para un gasto deficitario sin fin”.





¿MIGRANTES O INVASORES?



Conste que Dmitry Orlov se refiere a los migrantes africanos y árabes en la Comunidad Europea (UE), no a los centroamericanos en los Estados Unidos (EU). “El ministro ruso de la diplomacia Sergei Lavrov ha declarado que la Unión Europea está “cometiendo suicidio” al dejar entrar a las hordas invasoras de Medio Oriente y África del Norte. Tenemos una gran cantidad de personas, la mayoría de ellos varones adultos jóvenes que eluden el servicio militar en casa, y relativamente pocos calificados para buscar asilo. La mayoría no están preparados para realizar ningún tipo de trabajo dentro de la UE debido a la falta de alfabetización, educación o ética laboral. Muchos de ellos no serían capacitables en ningún caso, ya que provienen de poblaciones caracterizadas por su resistencia física y tolerancia a la enfermedad, en lugar de inteligencia. Muchos son radicales islámicos que se ven a sí mismos como colonizadores reales; muchos más no tienen reparos en robar a los europeos y violar a las mujeres europeas. Unos pocos miles son terroristas reales que están siendo enviados para esperar órdenes. Para la mayoría de ellos, chocar contra la UE y realizar tareas de carga es parte de una excelente aventura, mucho más emocionante que arrear ganado o cultivar mijo en sus pueblos nativos. Las ONG europeas los equipan con botes salvavidas y chalecos salvavidas inflables y los dejan a la deriva frente a las costas de Libia o en el Adriático. Los barcos de las ONG europeas los recogen y los envían a puertos en Italia, Grecia o España, y luego los liberan mientras que otras ONG’s los ayudan con el papeleo burocrático y obstruyen los tribunales con los juicios que presentan en su nombre.”





RESPUESTA



Orlov explica así este suicidio colectivo: “Lo que creo que sucede es que los europeos se acostumbraron demasiado a su comodidad. Sí, experimentaron algunas dificultades durante las dos guerras mundiales, pero no fue nada comparado con lo que muchas otras naciones pasaron, especialmente Rusia y China. Cuando la vida es una lucha, la experiencia es vívida, las alegrías simples se sienten profundamente, las elecciones inteligentes son fundamentales para la supervivencia y los actos de heroísmo son necesarios y valorados. Cuando la vida es cómoda, las personas se vuelven saciadas y difíciles de satisfacer, los gustos se vuelven decadentes y efímeros, las preguntas sobre seguridad son rechazadas por los especialistas y los actos espontáneos, el heroísmo individual y la valentía, son tratados como síntomas de mala adaptación social.”