Hablar o Callar

Soy viuda con una hija de 20 años que se gradúa dentro de tres semestres. Ella es una joven encantadora. Buena hija, estudiosa, muy bonita, me respeta y me ayuda mucho en todo lo que puede. Yo trabajo y cuando ella regresa a casa antes que yo, prepara la comida o la cena y limpia la casa. En fin, no tengo queja de ella. Lo que me asustó bastante es que me di cuenta de que está teniendo relaciones sexuales con su novio de dos años. Él tiene 23 años, tiene unos meses de graduado y ya fue contratado con una compañía extranjera y tiene muy buen empleo y buen sueldo. Él también es muy buen muchacho.



No voy a hacer la historia larga para decirle cómo me enteré de esa situación, pero hablé con mi hija de buena manera y ella me dijo que había ido con un ginecólogo y está cuidándose, que no me preocupe, que ella y su novio son cuidadosos y que él no está involucrado con nadie más, porque le expresé mis temores de que pudiera contraer alguna enfermedad. Me dijo que ya han hablado de casarse tan pronto ella termine su carrera y él acabe de establecerse bien en su trabajo. Mi hija se sintió tranquila y me dio las gracias porque no fui juzgadora ni la regañé por lo que hace. Ana, en estos tiempos lo mejor que podemos hacer, ante hechos consumados, creo que es aceptar y cuidar que todo vaya de la mejor manera. Aconsejarla y cuidarla lo mejor posible.



También estoy preocupada porque el novio de mi hija me presentó a sus padres y nos invitaron a cenar. Son personas muy serias y exigentes. Desde que nos conocimos la mamá del novio me ha llamado varias veces para platicar, pero entre la plática me ha dicho que ni ella ni su esposo quieren que él se vuelva sexualmente activo hasta que se casen. Ella es muy indagadora. Estoy segura que si se enteran de lo que sucede, lo obligarían a dejar a mi hija o a casarse de inmediato. Y ninguna de las dos opciones me parece buena ni apropiada. Estoy batallando para quedarme callada, pues cuando esa señora me llama, me petrifico y no sé qué decirle. ¿Cree que debo decirle algo a esa señora acerca de lo que sucede? ¿Me quedo callada? Apreciaría mucho su opinión. Gracias.



Quédese callada. Si usted hablara de lo que sucede, no ayudaría en nada. En realidad podría empeorar las cosas. Y también su hija y su novio no le perdonarían que lo hiciera. Esa no es una historia para que usted la cuente. El único que debiera hacer eso con sus padres si lo decidiera, es el hijo de ellos. Si usted aprueba o no lo que está sucediendo, no cambiará nada. Ellos son mayores de edad y lo más probable es que pronto se casen como lo planean y su actual intimidad sexual ya no será un problema.