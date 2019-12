04 Diciembre 2019 04:10:00

Habrá cambios

En donde se espera que haya cambios pasando el Segundo Informe de Gobierno, es en el Ayuntamiento de Saltillo. Es posible que los movimientos se den en 2 o 3 direcciones.



Se pudo conocer que entre los cambios estaría el de Virgilio Verduzco Echeverría, director de Infraestructura y Obras Públicas, quien dentro de poco emprenderá un proyecto personal en la Iniciativa Privada.



Además habría otros movimientos encaminados a reforzar el equipo del alcalde Manolo Jiménez, quien fortalecerá su Administración a la mitad del periodo. La prioridad es acelerar el paso para continuar con la transformación de la ciudad, nos mencionan.



También se irían

Y en donde también habrá cambios es en la Administración estatal, si es que se concreta la nominación de algunos integrantes del Gabinete legal y ampliado como candidatos a diputados locales.



El proceso electoral arranca el 1 de enero y son insistentes las menciones respecto a que del equipo cercano al gobernador Miguel Ángel Riquelme, Jericó Abramo Masso, dejará la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial para dar la batalla por uno de los distritos de Saltillo, en concreto el del norte, donde por ahora el tricolor es oposición.



Si el PRI los llama…

Otro que dejaría el Gabinete es Jorge Ramón Montemayor; el Subsecretario de Promoción e Inversión de la Secretaría de Economía iría como abanderado del PRI por el Distrito 1, con cabecera en Acuña.



Guadalupe Oyervides también dejaría la Secretaría de Turismo del Gobierno estatal, si en el tricolor la llaman para competir en el Distrito 6 de Monclova y en la misma situación están Jesús María Montemayor Garza, por ahora director del Instituto Estatal de la Infraestructura Física Educativa (Icifed) y sería candidato a diputado por el Distrito 3 de Sabinas; y Edna Dávalos Elizondo, actual recaudadora de Rentas en Ramos Arizpe y posible candidata por el Distrito 12.



Carro completo

Por lo pronto, los priistas de Coahuila salieron muy animados de la sesión del Consejo Político Estatal del martes, en la que el dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas tomó la protesta de ley a Rodrigo Fuentes Ávila como presidente del Comité Directivo Estatal, en forma, porque antes lo hizo provisionalmente, y a Martha Loera Arámbula como secretaria general.



Como fue por la tarde, ahí estuvo el gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien consideró que el tricolor tiene condiciones para conseguir carro completo en los comicios del próximo año. Los priistas actualmente tienen 7 distritos de mayoría, pero aseguran que en 2020 van por los 16.



Estándares internacionales

El que estará miércoles y jueves en Heidelberg, Alemania, invitado por el Instituto Max Plank de Derecho Comparado e Internacional, es el magistrado Luis Efrén Ríos Vega. Lo invitaron como ponente, junto con jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expertos de Naciones Unidas y académicos de distintos países. De hecho, es el único juez mexicano invitado al cónclave.



Será interesante ver las ideas y proyectos con que Ríos Vega regresa México, pues una de las prioridades de la nueva Administración del Poder Judicial del Estado es aplicar estándares internacionales en la manera de impartir justicia, y en este caso en concreto en la Sala Penal. Veremos con qué resistencias se enfrentan al momento de aplicar a lo local, los estándares interamericanos.



Directores ‘fifís’

Que no son pocos los directores de área de la siderúrgica Altos Hornos de México comprometidos 100% con la empresa, sobre todo en los momentos complicados como los que padece desde hace meses.



Al seno de la compañía monclovense, que dirige Luis Zamudio, hay esfuerzos para mantenerla a flote junto con la economía regional, pero nos aseguran que no todos los directores estiran la cuerda para el mismo lado y según esto son proclives a los yates, campos de golf y viajes a todo lujo, al derroche pues y lejos están de declararse solidarios tanto con la acerera, como con la ciudad. Veremos en qué termina.



Llega incompleto

¿Qué ya no hay opacidad en dependencias públicas de Coahuila? Por lo menos es lo que el comisionado presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, Luis González Briseño, aseguró al celebrar 15 años de vigencia del organismo. Según el funcionario, tres lustros después se acabó la opacidad en el estado. ¿Le creemos?



En el evento tuvo casa llena; estuvieron el magistrado Miguel Felipe Mery, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Teresa Guajardo Berlanga, secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas y el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Inai), Francisco Javier Acuña Llamas.



Por cierto, el Icai llegó cojeando a su propia quinceañera, pues desde hace prácticamente dos años tiene vacante un asiento en el consejo general.