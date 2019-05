20 Mayo 2019 04:10:00

Habrá consecuencias de fraude con Hábitat

YA SE INICiÓ UNA INVESTIGACIÓN en torno al destino de más de 30 viviendas o pies de casa que se entregaron mediante un programa combinado de recursos estatales, federales y municipales, tras detectar el municipio que la mayoría de esas viviendas, entregadas de forma gratuita a través de “Habitat” las habitan personas que pagan renta, que son pocos los propietarios y que los renteros son tres o cuatro personas que han obtenido ingresos por decenas de miles de pesos mensuales…



ANTE ESA SITUACIÓN QUE detectó el alcalde Claudio Bres con la brigada del pasado sábado en esta colonia Gobernadores, se pidió investigar allá en la capital del país en Sedatu, cómo es que se decidió la entrega o reparto de las mismas a los entonces habitantes de la colonia irregular Luis Donaldo Colosio que estaba ahí a un costado de los rieles en los límites de Piedras Negras y Nava, por el sector de los yonques…



LA SITUACIÓN ES PARA INVESTIGARSE y en caso de que haya irregularidades habrá sin duda consecuencias legales…



DE TODOS ES CONOCIDO QUE varios de quienes vivían en la Colosio lo hacían para obtener un lucro, pues tenían casas formales en diversas partes de la ciudad, pero se instalaron ahí de forma irregular para pedir apoyos, recibir donativos de Estados Unidos y sobre todo esperar en el futuro algo, como lo que se presentó al ser reubicados en la colonia Gobernadores…



III



SI LOS PROYECTOS SE LOGRAN, se concretan en tiempo y se trabaja de manera conjunta autoridades locales, el estado y la federación, Piedras Negras como aduana se podría convertir en una ciudad modelo en materia de comercio exterior, algo así como Las Vegas, que destaca por sus casinos, pero acá sería por su infraestructura en materia de facilitación aduanera vía ferrocarril y camiones de carga…



ASí LO TIENE CONTEMPLADO el sector aduanero local y nacional, incluida la administración general de Aduanas a cargo de Ricardo Peralta, quien está convencido de que ante las crisis en seguridad en otros estados que tienen frontera con el país del norte, la estrategia es voltear los ojos, los presupuestos y las tecnologías hacia ciudades como Piedras Negras…



DE ESTA MANERA NO duden que en el mediano plazo, nuestra ciudad se convierta en una de las mejores fronteras no solo para vivir, sino también para exportación e importación de mercancías con destino a Estados Unidos y con destino al resto de México…



ESO TRAERÁ MUCHO INTERÉS en que otras empresas deseen instalarse en esta región y con ello además, salir adelante en sus procesos productivos con una ubicación estratégica libre del problema de seguridad…



III



PREOCUPADO ESTÁ EL SECTOR Comercio de Sabinas por la situación del tema de la seguridad en ese municipio, en donde se confirma el homicidio de un conocido comerciante y parte de su familia, cuyos restos fueron abandonados frente a la Fiscalía del Estado en el municipio de Nueva Rosita…



MIENTRAS EL ALCALDE Cuauhtémoc Rodríguez se la pasa de fiesta en fiesta y celebrando sus ocurrencias en aplausos de sus amigos, el tema de la seguridad se le sale de las manos y los incidentes son cada vez peores…



SABINAS SUFRE DESDE LA administración anterior de un rezago grave en materia de empleo, en materia de obra pública y sobre todo de inversión en infraestructura de seguridad…



EL MUNICIPIO Y SU POBLACIÓN están desesperados y preocupados por lo que sucede, por lo que descansan en al esfuerzo del estado y la federación todo lo que se pueda lograr en ese rubro, porque con el Ayuntamiento no se sabe…



III



EL DESARROLLO COMERCIAL QUE vive Piedras Negras es importante y crecerá aún más cuando la zona norte de la ciudad inicie su expansión con miles de viviendas que están proyectadas para los próximos años, precisamente ahí alrededor de donde se construye la universidad Benito Juárez…



SE TENDRÁ TAMBIÉN ESPACIO para el desarrollo de industria mediana, que vendrá a darle empuje industrial a nuestra ciudad, ya que lo que se instaló en los últimos años sobre la 57 prácticamente todo quedó en Nava…



AHORA EL PASO AL CRECIMIENTO será para Piedras Negras y con ello llegarán muchas obras de infraestructura urbana que darán oportunidad al comercio, para que crezca de nueva cuenta con un gran auge…



ASÍ LO PLANEA EL ESTADO y el municipio y eso se refleja con el plan de desarrollo que se tiene proyectado en materia de obras que impulsa Anselmo Elizondo…