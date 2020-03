01 Marzo 2020 04:10:00

Habrá Maratón

Sin contratiempos se espera el desarrollo de la Maratón Lala 2020 programada para este domingo. Finalmente la confirmación del caso de coronavirus en una torreonense que llegó de Milán, Italia, lo atendieron puntualmente las autoridades estatales y federales y la situación, nos aseguran, se encuentra bajo control y el riesgo desactivado.



Otra vez en un momento de crisis, la información fluyó por el canal que nos hemos ido acostumbrando, es decir, directo del gobernador Miguel Ángel Riquelme. El asunto lo ameritaba, pues de lo contrario, se da pie a las especulaciones y, aún con la seriedad del tema, no pasó a mayores y la situación está bajo control de las autoridades.





Gabinete de Salud



Pero para no dejar las cosas al ahí se van, este lunes amanecen en Torreón los integrantes del Gabinete de Salud en el estado. Hay una reunión de trabajo al frente de la cual estará el médico Roberto Bernal, titular de la Secretaría de Salud estatal.



La idea es ver la evolución médica de la joven contagiada, cuyo seguimiento es minuto a minuto, y apretar las tuercas que sean necesarias a la estrategia para evitar que la epidemia los rebase.



Entre otras cosas, se espera que de la reunión salgan estrategias de comunicación con la población para evitar crisis innecesarias, darle la dimensión, pero sin exagerar, al problema y evitar las compras de pánico, por ejemplo de cubrebocas.





Reunión de gobernadores



Este lunes hay reunión de gobernadores del PRI en la Ciudad de México. Los malpensados dirán que van a la grilla, y bueno, de seguro sí, pero primero lo primero, y se pudo conocer que traen agenda sobre temas de trabajo relacionados con sus estados.



El que confirmó asistencia fue Miguel Ángel Riquelme, quien aprovechará la vuelta para otras reuniones de chamba en distintas dependencias federales.



No está confirmado, pero en una de esas se aparece el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, para echar un vistazo y ver cómo van sus anteriores colegas.





Agenda con Bartlett



Por cierto, el Gobernador de Coahuila, no se regresa de inmediato; el martes lo recibe Manuel Bartlett Díaz en las oficinas centrales de la Comisión Federal de Electricidad. En la Región Carbonífera el tiempo y la necesidad apremia y Riquelme Solís anda optimista de salir con buenas cuentas del encuentro con el Director General de la paraestatal.



La idea es que de una vez por todas vengan los contratos a largo plazo para la compra de carbón coahuilense, cuyo destino final son las dos termoeléctricas de la CFE en el municipio de Nava. Si finalmente las plantas generadoras de electricidad van a seguir funcionando y su materia prima es el mineral, ¿para qué hacerse del rogar?





Buen guiño



Al parecer al alcalde morenista de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez, lo pone muy nervioso la presencia del exedil David Flores Lavenant y por eso empieza a tirarle de patadas a todo mundo, entre ellos al gobernador Riquelme, pero precisamente desde la Administración estatal tuvo hoy un buen guiño con la entrega de patrullas para la Policía Municipal, tal y como viene ocurriendo con en el resto de los alcaldes.



De hecho, el Gobernador también dejó abierta la posibilidad de que haya para Madero un nuevo edificio de la Presidencia Municipal y en una de esas el terreno y las obras se concretan en esta misma Administración municipal. Cachetada con guante blanco, le llaman.





Solo un coahuilense



Se fue febrero y con él cerró la etapa de registro de aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral. A partir de abril habrá cuatro asientos disponibles en el Consejo General y un total de 385 aspiran a ocupar alguna de ellas.



Los consejeros electorales que se encuentran en la recta final son Marco Antonio Baños, Pamela San Martín, Enrique Andrade y Benito Nacif, quien por cierto el jueves dictó una conferencia en las instalaciones de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AHID), invitado por su directora Irene Spigno.



De los 385 aspirantes a consejeros del INE, solo uno es coahuilense; se trata de Francisco Korrodi Chavarría.





Nuevo look



La que cerró semana con gestiones en la Ciudad de México fue Verónica Martínez García. La senadora tocó la puerta del Infonavit, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Mexicano del Seguro Social, para abordar temas pendientes tanto de la Administración estatal, como de algunos ayuntamientos.



Hubo reuniones de trabajo en las tres instancias y la acompañaron empresarios, el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López y el secretario de Finanzas del Gobierno de Coahuila, Blas Flores Dávila. Pronto habrá buenas noticias.



Por cierto, con el fin de semana bajó la intensidad de la chamba y la senadora aprovechó para acudir al salón. En sus redes sociales, sus fans le aplaudieron el nuevo look.