06 Agosto 2020 03:10:00

Habría recuperación

Buen día .Ternium registró beneficio neto atribuido de 32.5 millones de dólares de enero a junio pasado, y esto implica una caída catastrófica de 91.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2019, pero afirma que aunque la pandemia Covid-19 continúa impactando en la actividad económica mundial, hay recuperación gradual por la reapertura de negocios y el relajamiento de restricciones operativas.



Asegura Ternium a través de un comunicado, que sus instalaciones en México se acercan a tasas de producción normales, y que sus altos hornos en Brasil y en Argentina han aumentado significativamente la producción desde los niveles técnicos mínimos alcanzados durante el segundo trimestre de 2020 debido a la reducción de la demanda de acero a raíz de la pandemia.



Las ventas netas de la empresa cayeron un 26.8% en el periodo, con 4.017 millones de dólares (3.390 millones de euros), con unos costes asociados de 3.429 millones de dólares (2.894 millones de euros). El beneficio bruto de Ternium alcanzó los 587.8 millones de dólares (496 millones de euros), un 41,3% menos.



Por mercados, la empresa registró descensos generalizados de sus negocios en México (-24.1%) y en el cono sur (22.4%), aunque se anotó un incremento de las ventas del 26.8% en su segmento de minería.



Menos peor



Las ventas de Ternium entre abril y junio cayeron un 36,7%, con 1.745 millones de dólares (1.474 millones de euros); mientras que el beneficio operativo alcanzó los 65.6 millones de dólares (55.4 millones de euros), un 72.2% menos.



Respecto a previsiones futuras, Ternium proyecta que el beneficio bruto del tercer trimestre esté en línea con el del segundo, con mayores almacenes de acero y una ligera reducción en el margen de flujo debido principalmente a unos menores precios en el mercado norteamericano; en concreto ahí va diciendo para todo el sector siderúrgico.



Ni ellos se aguantan



El secretario de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo afirmó ayer que hay una guerra intestina por el poder entre los integrantes del Gobierno Federal, y que eso de la Cuarta Transformación en realidad no existe. La batalla al interior del gabinete presidencial como lo hemos comentado, es una confrontación a muerte de pirañas en una piscina.



Corrupción, ambiciones personales, lujoso tren de vida entre esos pillos prianistas buenos para nada, todo con cargo y costo al sufrido pueblo mexicano; al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, el entonces presidente Felipe Calderón lo echó de una patada en el trasero porque no servía para nada como director general del Centro de Epidemiología.



Elegirán nuevo líder



Se extinguieron los 15 días de Néstor Rodríguez Falcón como secretario general de la Sección 288 y ahora corresponde al propio Comité Ejecutivo Local resolver la modalidad para elegir al reemplazo o refrendarlo en el cargo hasta que concluya el período estatutario que caduca el 30 de abril de 2022.



Tal vez podría también continuar provisionalmente hasta que se reestructure el bloque B- cuyo proceso está en pausa desde abril por la pandemia; otras opciones son nombrar a algún funcionario o comisionado actualmente en funciones, pero esto se sabrá el viernes.



Después que el pasado 23 de abril salió Patricio Quintero de la secretaría general de la Sección 288 le tocaba probar una tacita de café en ese cargo al suplente Ramón de Hoyos, pero declinó y por eso entró al relevo El Quiotío desde la secretaría de Actas, esto en base al Estatuto pero el cargo es provisional por 15 días que vence el viernes 7 de agosto.



Hoy no hay actividad en la Sección 288 porque por la pandemia el recinto es abierto lunes, miércoles y viernes, entonces el viernes se sabrá si se queda El Quiote o nombran a otro, pero al parecer no le gusta esa función de secretario general del Comité Ejecutivo Local.



