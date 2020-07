06 Julio 2020 04:10:00

Habría reversa por Covid-19

En algunas regiones del estado habría reversa a la reactivación económica; no todos los alcaldes se aplicaron en los protocolos y medidas sanitarias y eso se refleja en el número de contagios.



La decisión de qué actividades actualmente abiertas o vigentes, podrían ser canceladas, se tomará en la reunión que este martes habrá en Monclova. El anfitrión, Alfredo Paredes López, recibe a dos de los colegas que han hecho la tarea: Manolo Jiménez, de Saltillo, y Claudio Bres, de Piedras Negras.





Van por el segundo



Y precisamente al frente de la reunión del martes estará el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Pone en marcha el segundo hospital móvil para la capital del acero, el cual en buena medida fue posible por la solidaridad de los empresarios de la Región Centro del estado y autoridades municipales, como el alcalde Alfredo Paredes.



Finalmente se trata del segundo hospital móvil en Monclova, que hoy en día, después de ser el epicentro, es ejemplo nacional por la manera en que se debe hacer frente a la contingencia.





Señales de alarma



Y si bien es cierto la reunión de este martes en Monclova será clave en la atención de la pandemia, pues se espera se tomen decisiones importantes en las regiones del estado en donde se disparan los contagios y por lo tanto se encendieron las señales de alarma, la principal preocupación para las autoridades, es decir, el tema hospitalario, se encuentra resuelto.



Solo este fin de semana, con la intervención del médico Roberto Bernal, para más señas secretario estatal de Salud, la Clínica 71 del IMSS en Torreón pasó de 70 a 100 camas disponibles para pacientes Covid y en el Hospital General, de 22 a 44. En el caso de Monclova, la cobertura pasó de 48 a 84 camas.





En la CDMX



El gobernador Miguel Ángel Riquelme amanece este lunes en la Ciudad de México. Arranca semana en Palacio Nacional. En teoría, la agenda que estará sobre la mesa es el futuro de la siderúrgica Altos Hornos de México y el de los productores de carbón. Nada mal para la Centro y la Carbonífera, dos regiones maltratadas por la Cuatroté.



Como lo hemos comentado en este espacio, si alguien ha tocado a las puertas de Palacio Nacional en busca de soluciones para los problemas del acero y el carbón, es el Gobernador coahuilense.







Paso a paso



En lo nacional, dos cosas reconocen a Coahuila en las últimas semanas: la atención a la problemática por el coronavirus y que desde la parte oficial se toman las cosas con responsabilidad, sobre todo en la reapertura y en el regreso a la nueva anormalidad.



Esto último no es para menos, sobre todo al ver cómo algunos mandatarios primero dan rienda suelta a la reapertura, y a la semana cierran todo lo que autorizaron. En ese vaivén, trae vuelta loca a la población. Nuevo León, con Jaime Rodríguez, es claro ejemplo.



Pero en Coahuila la cosa es distinta: ha sido lento el avance, pero más vale paso que dure y no trote que canse, de ahí que si en algunos lugares se está disparando la ola de contagios, podrá haber recorte, e incluso cierre intermitente de algunos comercios, pero esto lo van a dejar en claro las autoridades en la región del martes.





Lucha de todos



A casi cuatro meses de lucha contra el Covid-19, y a poco más de mes y medio de la reactivación económica en la Región Sureste, la cual presenta 85% de avance con más de 200 mil personas integradas a sus labores, el Subcomité Técnico regional llamó a la ciudadanía a no bajar la guardia, y apretó medidas ante la reciente alza de contagios.





Fuerte llamado



El secretario de Economía, Jaime Guerra, y los alcaldes de Saltillo, Manolo Jiménez; de Arteaga, Everardo Durán, y de Ramos, Chema Morales, trabajan de manera permanente para lograr la contención del virus, y han hecho un fuerte llamado a toda la población a acatar las disposiciones, recordando que la lucha es de todos.