24 Julio 2020 04:10:00

Hacen el oso

En el PAN Coahuila no se ponen de acuerdo y hay versiones encontradas sobre la fecha para la elección de diputados locales. En la cúpula panista caen en contradicciones y, como dirían los jóvenes, hacen el oso.



El coordinador de la bancada en el Palacio de Coss, Marcelo Torres Cofiño, aclaró que lo dicho por sus compañeros diputados, Rosa Nilda González Noriega y Fernando Izaguirre Valdés respecto a que los comicios se deben ir hasta el próximo año, no es la postura de su partido, ni la del grupo parlamentario, es decir, lo hicieron a título personal, pues en el PAN están preparados para que la contienda sea el 18 de octubre.





No hay dinero



Vaya lío que tiene enfrente Sonia Rincón Chanona, secretaria general de la Sección 5. Dentro de un mes, el 26 de agosto, para ser precisos, deberá liquidar el Fondo de Ahorro correspondiente a este año a los más de 20 mil agremiados y ahora mismo el déficit presupuestal casi llega a los 10 millones y medio de pesos.



Y mientras la profesora, originaria de Chiapas, hace arreglos para salir al paso, el exsecretario general, José Luis Ponce Grimaldo; la exsecretaria de Finanzas, Maricela Soledad Cota González, y el excoordinador del Fondo de Ahorro, José Luis Rivas, duermen el sueño de los justos en la Fiscalía Anticorrupción, de Jesús Homero Flores Mier, quien ahora le echa la culpa a la pandemia para justificar la falta de resultados ¡en todos los expedientes!





Ya tiene rato



Le comentábamos que uno de los beneficiarios con cheques del Fondo de Ahorro del Magisterio fue el exalcalde de Parras, Ignacio Segura Teniente, lo cual entre los propios profesores no es extraño, pues nos aseguran que los vínculos del expriista con la Sección 5 vienen desde que Blas Mario Montoya era secretario general.





Reunión del bloque



Temprano, el gobernador Miguel Ángel Riquelme viajará a la capital de Guanajuato para participar en la reunión de la Alianza Federalista. A los integrantes del bloque los esperan la Alhóndiga de Granaditas y el anfitrión, el panista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.



Este jueves, Riquelme tuvo agenda en la Región Norte del estado. En Nava se reunió con integrantes de la Unión Ganadera Regional y más adelante, en Piedras Negras y acompañado por el alcalde Claudio Bres, encabezó los trabajos del Subcomité Técnico Regional de Salud.



Botas todo terreno



Desde la madrugada de este jueves anduvo en San Pedro el titular de la Secretaría de Gobierno, José María Fraustro Siller. Llegó para hacerse cargo de la atención a la emergencia por la tormenta que azotó prácticamente a toda la zona urbana, con saldo de personas fallecidas y daños materiales todavía no cuantificados.



Chema Fraustro, como lo llaman sus fans, se puso botas todoterreno y se arremangó la camisa para recorrer las zonas afectadas. No anduvo solo, pues quien también le entró de lleno al problema fue la alcaldesa del PAN, Patricia Grado Falcón y el subsecretario de Gobierno y Protección Civil, Francisco Martínez Ávalos.



Nos reportan que también allá anduvo el superdelegado Reyes Flores Hurtado.





Nueva en puesto



Ante la salida de María Bárbara Cepeda del Cabildo de Saltillo, ante su postulación como candidata del PRI a diputada local, en su momento se dijo que dentro de las posibles suplentes, podría ser Marcelina Rodarte y llegaría en junio, después de las elecciones.



Hubo algunos despistados, por llamarlos de alguna forma, que sin cuidar las formas presionaron para hacer que esto sucediera de inmediato, lo cual no tuvo eco y lo único que lograron fue prolongar más la posible llegada de Marce, como la conocen, al Cabildo de Saltillo.





Levantará la mano



El caso es que hay cambio de fecha electoral y en el Congreso del Estado recibieron señales para que el asunto avanzara a favor de Rodarte y pronto tomará protesta como regidora.



En el PRI le reconocen méritos por su trabajo social al poniente de Saltillo y además del palomeo que recibió, nos comentan, otra aspirante a diputada, Luz Elena Morales, hizo las gestiones correspondientes.