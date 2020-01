13 Enero 2020 04:10:00

Hacen la tarea

Comentarios encontrados despertó en Coahuila el anuncio hecho por el paisano Alfonso Cepeda Salas respecto a que, a partir de ya, las elecciones para renovar los cuadros directivos en las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación serán por medio de voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible. Nada más, pero tampoco nada menos.



En una reunión con los actuales secretarios generales de todo el país, Cepeda se limitó a dar lectura al recién elaborado Reglamento para la Elección de Directivas Seccionales y con ello el SNTE no solo hizo la tarea, sino que se convirtió en el primer organismo gremial en sujetarse a la letra y ritmo pautados por la “Cuatroté” en lo que se pretende será la nueva relación obrero-patronal. Por lo pronto, en el magisterio ya cumplieron.





Andarán de estreno



Por cierto, el recién desempacado Reglamento para la Elección de Directivas Seccionales se estrenará precisamente en la tierra del secretario general del SNTE, pues está en puerta la renovación de la secretaría general en las secciones 5 y 38.



Y si las nuevas reglas para la elección de dirigentes sindicales en el SNTE van en serio, en los próximos meses estaremos frente al caso de que los relevos de José Luis Ponce Grimaldo y Xicoténcatl de la Cruz no saldrán del histórico dedazo, sino del voto universal de los profes. ¿Será?



Por lo pronto, los malpensados tienen sus dudas y apuestan doble a sencillo a que será más el ruido, que las nueces. Habrá qué estar atentos.





Razones de peso



En Coahuila las autoridades parecen resueltas a implementar de forma permanente el programa Operación Mochila o Mochila Segura.



Los hechos del viernes en el Colegio Cervantes de Torreón son motivo de sobra y aun con la resistencia de organismos no gubernamentales, e incluso de sociedades de padres de familia como la de la propia escuela lagunera, para evitar que se revisen las pertenencias de los niños y jóvenes, hay coincidencias entre el Gobierno local, de Jorge Zermeño Infante; la Secretaría de Educación, de Higinio González Calderón y la Fiscalía General del Estado, en donde manda el penalista Gerardo Márquez Guevara.



Para las autoridades estatales y municipales la medida apremia, pero está de por medio la recomendación 48/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, precisamente para que no se vulnere el derecho a la intimidad de los menores. Veremos qué pesa más.





En la agenda…



Los alcaldes de los 38 municipios están convocados para arrancar semana en Saltillo con doble sesión. Primero, a partir de las 9 de la mañana, en los trabajos del Consejo Estatal de Seguridad Pública y dos horas después, en la 16 sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil. En los dos casos, la cita es en el Centro Cultural Vito Alessio Robles.



Al frente de los trabajos estará el gobernador Miguel Angel Riquelme, quien como lo comentamos en este espacio, por la tarde, en Torreón, participará en los trabajos para definir la estrategia de Coahuila a fin de garantizar la seguridad de alumnos y profesores en los planteles escolares y prevenir situaciones de riesgo como la del viernes.





Con la Conago



En donde también habrá reunión para revisar las acciones en seguridad, pero en lo federal, es en Palacio Nacional. Está programado un nuevo encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores.



La cita es el martes, con el pretexto de la sesión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores pendiente.





Se le hizo



Al que se le hizo la posibilidad de revivir el proyecto de la Universidad Obrera y qué mejor hacerlo que en Coahuila, fue al secretario general de la CTM, Tereso Medina Ramírez. En cuestión de semanas estará en marcha la Universidad Laboral 4.0, en instalaciones propias sobre el bulevar Vito Alessio Robles, al poniente de la ciudad, muy cerca, por cierto, del complejo en donde se encuentra la delegación regional de Canacintra.



Para no errarle, Tereso se puso de acuerdo con el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, y las carreras de ingeniería industrial, mecatrónica y plásticos, así como el bachillerato tienen el visto bueno de la máxima casa de estudios. Por lo pronto la matrícula de arranque es de 700 alumnos.





De regreso



Están de regreso los notarios públicos de Coahuila luego de participar en el 13 Seminario de Actualización Fiscal y Legislativa que organizó en la capital del país el Colegio Nacional del Notariado Mexicano.



Nos comentan que precisamente la delegación coahuilense, al frente de la cual estuvo el presidente del Colegio de Notarios Públicos, Gustavo Adolfo González Ramos, fue de las más participativas.



El cónclave no fue asunto menor, pues entre los conferencistas estuvo el principal verdugo para el pasado, en los tiempos de la Cuarta Transformación, Santiago Nieto Castillo, para más señas, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.