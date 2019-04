07 Abril 2019 04:33:00

Hacia un México libre de feminicidios

En 1953 se reconoció por primera vez en México el derecho de las mujeres a ejercer su voto. Han pasado ya 66 años desde esa fecha histórica, la cual marcó lo que sería una larga lucha por la igualdad de género.



Hoy, aquella victoria pareciera más lejana que nunca. El camino que iniciamos las mujeres se encuentra amenazado por un clima de inseguridad extrema. Las cifras demuestran una realidad no solo alarmante, sino indignante: seis mujeres son asesinadas diariamente en México y a eso hay que sumarle los casos de desapariciones, la violencia sexual y el maltrato físico o verbal, entre otras.



Ante esta situación cabe destacar que nuestro marco normativo es insuficiente, que la persecución de estos delitos es poco eficaz y muchas veces impune. Es fundamental señalar que mientras arrastremos estos números, no podremos progresar verdaderamente como nación, así como no podemos permitir que la forma última y más violenta de la violencia de género, el feminicidio, siga siendo una norma en el panorama de seguridad contemporáneo.



No son solamente cifras, detrás de cada muerte hay historias que erizan la piel; hay mujeres con anhelos, con alegrías y tristezas, con una vida. Es esencial dar voz a cada uno de estos casos. Visibilizar todo tipo de violencia contra las mujeres es solamente el primer paso hacia la erradicación del feminicidio, pero para hacerlo, debemos asegurarnos de que exista un marco normativo apropiado, una legislación nacional que tipifique este crimen de una buena vez, que imponga penas más severas y que se asegure que se erradique la violencia de todo tipo contra las mujeres.



Pero no debemos engañarnos, abordar el tema desde una perspectiva exclusivamente punitiva, es decir, aumentando los castigos y asegurando los mecanismos legales correspondientes, es sólo el primer paso, debemos abordar el tema desde una perspectiva integral si queremos verdaderamente eliminar estos crímenes que laceran a nuestra sociedad.



De acuerdo con la ONU, al menos seis de cada 10 mujeres en nuestro país han sido víctimas de algún tipo de violencia, números que demuestran que las mujeres deben ser respaldadas por una ley actualizada. Es necesario reconocer que los crímenes que son producto de la violencia machista deben ser atendidos por separado, en el entendido de que se trata de una problemática con características únicas.



El origen de la violencia hacia las mujeres en nuestro país es una cultura machista, o mejor dicho, una ignorancia machista, donde estereotipos que comienzan desde los cimientos de la educación contribuyen a cosificar a las mujeres y se vuelven en su contra, creando ciudadanas de segunda clase. La brecha entre géneros en todas sus vertientes es enorme aún, en el mejor de los casos. Se debe fomentar la inclusión y se deben eliminar los prejuicios nocivos que alimentan una percepción errónea de la violencia y discriminación contra las mujeres.



Sólo desde la cultura y la educación con una perspectiva de género es que podremos atacar el problema, ahí es donde se encuentra la raíz, luego entonces proceder a castigar duramente a quienes perpetren estos crímenes. La impunidad con que se abordan estos temas contribuye a que los feminicidios en México sean el problema de violencia que con más urgencia debe ser enmendado, es una deuda que debe saldar nuestra sociedad.



Por eso es que las y los legisladores estamos allanando el camino para que exista una nueva ley que aborde cada una de las aristas del problema, que nos dé voz y sepulte de una buena vez los horrendos crímenes que dañado tan profundamente a nuestra sociedad.



Por ello, legisladoras del Partido Acción Nacional estamos elaborando una Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio, que pretende ser la punta de lanza que nos permitirá abordar apropiadamente los casos de feminicidio en México.



Con el objetivo de enriquecer esta iniciativa, el lunes 8 de abril hemos convocado al Foro, Hacia una Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio, el cual se tendrá lugar en la sede del Congreso del Estado de Coahuila en Saltillo.



En el Foro se abordarán distintos elementos del proyecto de ley a través de cuatro mesas de trabajo 1) Prevención; 2) Procuración, Investigación y Persecución; 3) Atención a Víctimas Indirectas; y 4) Mecanismos para la Rendición de Cuentas y Acceso a la Información.



A través de estas mesas se producirá una propuesta legislativa que se presentará, y en su caso aprobará, en el Congreso de la Unión. Extiendo a toda la ciudadanía una cordial invitación para que nos acompañen a construir juntos una ley que es indispensable para el desarrollo armónico de México.