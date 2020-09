13 Septiembre 2020 04:10:00

Qué curioso. Guillermo Anaya Llamas contó en sus redes sociales la anécdota de cuando vendía hamburguesas al carbón. Los malpensados no perdonan, y luego luego sus detractores aseguraron que, en realidad, el único carbón que recuerda el dos veces candidato del Partido Acción Nacional a la Gubernatura de Coahuila, es el que, según esto, coyoteaba en tiempos de su compadre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.



Entrados en gastos, recordaron que, en los tiempos de su amigo Guillermo Padrés como Gobernador de Sonora, y de la mano con el ahora morenista Luis Fernando Salazar, incursionó como empresario carbonero en aquella entidad.



Ya ni la amuelan, con tan malas referencias, hasta las hamburguesas caen de peso.



No los vayan a atropellar



Muy ocupados anduvieron por estos días los integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, para resolver las solicitudes de registro de candidatos a la dirigencia nacional de Morena. En total, fueron 105 registros y de esa cantidad, 71 sobrevivieron. Leyó bien: ¡71!



Del total de los anotados, 35 buscan la presidencia nacional del partido de moda, y los otros 36, la secretaría general. Entre los que tienen luz verde del INE están Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo,



Yeidckol Polevnsky, Alejandro Rojas Díaz Durán, Javier Hidalgo y Gibrán Ramírez.



Hay uno de Coahuila



Entre los tiradores a la secretaría general están el torreonense Antonio Attolini, Agustín Guerrero, Flavio Sosa, Donají Alba, Emilio Ulloa y Citlalli Hernández.



En este caso, cae “como anillo al dedo” la frase: cuidado con los candidatos de Morena, no vaya a atropellar a alguno, de tantos que son.





Topos al rescate



Dentro del drama que viven los familiares de Francisco Macareno, el hombre de General Cepeda que fue arrastrado por el agua en Monterrey y que desapareció en el río La Silla durante las lluvias provocadas por “Hanna”, se vislumbra una pequeña luz de esperanza para que lo puedan encontrar.



Ya se pusieron en contacto con los Topos de Tlatelolco, especialistas en búsqueda de personas en desastres naturales, quienes vienen con el apoyo del Gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, que personalmente ha atendido a la familia, y les apoyó con los viáticos. Ahora solo resta que el clima mejore para que puedan viajar a la Sultana del Norte a buscar al señor Macareno y su familia pueda estar más tranquila.



Ojo, hace días fueron encontrados restos humanos en la zona de búsqueda, pero como todavía no son identificados, los topos siguen puestos para venir.



Abonó a la causa



Tal como se programó, este viernes el gobernador Miguel Ángel Riquelme cerró semana con agenda en la Región Norte del estado y en La Laguna. Estuvo en Villa Unión, para entregar el recién remodelado edificio de la Alcaldía, a menos de un año de la irrupción violenta de un grupo armado.



En opinión de los expertos, paradójicamente aquel evento ayudó a consolidar la estrategia de seguridad en Coahuila y también abonó a la causa del gobernador Riquelme.



En Torreón, Riquelme y su colega de Durango, el también aliancista José “El Güero” Rosas Aispuro Torres, dieron la bienvenida al general Porfirio Fuentes Vélez, recién designado comandante del Mando Laguna, programa de seguridad que tanto se presume en el país.



En la agenda…



Este domingo se cumplen 173 años de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec y, como se trata de una de las ceremonias anuales imprescindibles para el motivar el civismo entre los mexicanos, ni siquiera con el pretexto de la pandemia pasará desapercibida.



En el caso de Coahuila, la ceremonia oficial arrancará a las 10:00 horas, precisamente en la plaza Chapultepec, de la colonia del mismo nombre.



El Gobernador programó agenda para Torreón, pero en su representación irá el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, quien, como lo comentamos hace días, anda muy movido por estas fechas.