27 Julio 2020 04:10:00

‘Hanna’ y Covid

La tormenta ‘Hanna’ hizo lo que en semanas no ha podido lograr el nuevo coronavirus: que la ciudadanía permanezca en casa.



Ayer Monclova registró una cifra récord en contagios, sumando 95 casos.



Hasta donde se sabe, son cifras de personas que dieron positivo al Covid-19 y que no habían sido incluidas en el reporte.



Haiga sido como haiga sido, los casos ahí están y son reales, por eso Alfredo Paredes llamó a extremar precauciones.



También Miguel Ángel Riquelme declaró que ahora sigue intensificar la vigilancia para que los cubrebocas se utilicen realmente donde se siguen generando resistencias y eso será evaluado en las reuniones que tendrá a partir de este lunes.



Lo más probable es que gracias a ‘Hanna’ baje la movilidad social y también los contagios.



EL FOTÓGRAFO



A Rolando Valle ya lo tienen en la mira los del PRI.



Y es que no hace mucho el precandidato del PAN dio entrevistas sobre su trabajo como fotógrafo.



Nada tiene de malo que Valle platique sobre sus experiencias retratando a las familias de Monclova y la Región Centro.



El panista ha sido testigo de miles de eventos sociales, de los más exclusivos.



El error de Rolando es que termina sus entrevistas asegurando que seguirá trabajando por las familias de Monclova… ¿cómo fotógrafo?



CONSEJOS Y CUIDADOS



Por el lado del PRI están por ahora dedicados a dar consejos y cuidados al electorado.



Como no pueden hacer mucho usan las redes sociales para explicar cómo debe colocarse el cubrebocas o de los cuidados que se deben tener con la tormenta que está azotando al Estado.



Se dice que desde la dirigencia estatal de Rodrigo Fuentes están manejando las redes sociales de sus precandidatos.



Con expertos en el tema, enseñan a los priístas a dar un mejor uso a los mensajes que postean.



SIN APOYO



Javier Liñán no encontró el apoyo que esperaba del panismo de Ciudad Frontera.



Parece que los albiazules olvidan pronto y no muchos se acuerdan de sus aspiraciones a la alcaldía.



Promovido por el grupo de René Martínez van a intentar sacarlo.



Por el otro lado, por los que apoyan a Ramiro Liñán quieren bloquearlo.



Liñán va a tener que remar contra corriente si quiere quedarse con la candidatura, los panistas dicen que su tiempo ya pasó.



CORRUPCIÓN



Empezó el descobijadero entre los productores de carbón.



Acusan que los de Morena se están quedando con muchos contratos para abastecer a la Comisión Federal de Electricidad.



Dicen que Armando Guadiana, a través de otras empresas, es uno de los favorecidos.



Que también en la lista está la regidora de Múzquiz, Tania Flores, que tiene unos 5 contratos amarrados.



Cierto o no, ya los pusieron bajo la lupa.



¿AYUDA?



Algunos empresarios no están muy de acuerdo con lo que dice Gerardo Bortoni.



Y es que el vocero privado de Alonso Ancira comprometió a los ipecos a pagar por las pruebas Covid-19 para sus trabajadores.



Más de tres pegaron el grito en el cielo porque apenas van saliendo de la crisis económica.



Otros están de acuerdo en quitarle carga al Estado y al municipios que están sobrecargados con los test.



Algunos empresarios han revelado que ya han gastado casi 100 mil pesos en las pruebas.