¡Hasta cree!

En donde se anticipa choque de trenes es en el grupo parlamentario del partido de moda en el Congreso estatal. Resulta que en estos días se termina el periodo del diputado Benito Ramírez para estar al frente de la bancada, con base en un acuerdo que desde antes del arranque de la legislatura estableció con su compañera Catalina Villalobos.



Según el pacto, el legislador estaría año y medio al frente de la bancada de Morena, con la correspondiente representación en la Junta de Gobierno y la otra mitad de la legislatura la coordinación recaería en Villalobos, pero como la ambición es traicionera y a las palabras se las lleva el viento, Benito le dice a Catalina: “hasta crees”.



A refrendar militancia



Andrés Manuel López Obrador no se podrá quejar de falta de respaldo por parte de Coahuila. Tal y como lo prometió, el gobernador Miguel Riquelme estuvo este sábado en Tijuana y dijo presente durante el mitin organizado por el Presidente para dos cosas: llamar a la unidad nacional ante las amenazas que un día sí, y otro también, lanza Estados Unidos sobre México, y mostrar músculo ante Donald Trump, justo en donde empieza la patria.



Y si la agenda transcurre sin contratiempos, el góber tocará base este domingo en su natal Torreón y aprovechará para acudir a la sede local del PRI a refrendar su militancia y recibir la nueva credencial que le entregará Eduardo Olmos Castro, dirigente partidista en la Perla de La Laguna.



El nuevo Panal



El martes andará por Saltillo el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas. Tiene muchos conocidos por acá y viene con el pretexto de saludar a integrantes de las bases de las secciones 5 y 38, peeero, en realidad la intención es tomar la temperatura a los trabajos para conformar el nuevo partido político de los profesores, toda vez que en la pasada elección federal, a Nueva Alianza (Panal) no le alcanzaron los votos para mantener el registro.



El nuevo partido de los profes todavía no tiene nombre, pero tienen pensado algo así como Partido Magisterial por México. ¿Así, o más original? El caso es que el paisano encargó a gente de su confianza tareas específicas de organización política y electoral y viene a revisar los avances. El encuentro es en Saltillo, pero la sede todavía no está definida.



Profes al PRI



Alfonso Cepeda Salas llegará a Coahuila justo cuando los priistas andan muy contentos por el acuerdo entre su partido y el magisterio. Resulta que la cúpula priista, de Rodrigo Fuentes Ávila, y la magisterial, en este caso representada por Carlos Moreira Valdés, llegaron a un arreglo y luego de quedar huérfanos de partido por la pérdida de registro del Panal, los profesores respaldarán de nuevo al tricolor, es decir, será algo así como regresar a donde nunca debieron de haberse ido.



Interesante será ver si los profes de a pie se toman en serio el acuerdo, o el asunto quedará solo en la cúpula magisterial, la cual, por cierto, no es poca cosa si se toma en cuenta a toda la estructura vinculada a las secciones 5, 35 y 38 del SNTE.



El ‘zar de los casinos’



Hace días le informamos sobre el revés que recibió la jueza penal Carlota Yadira Velázquez de Luna, al tramitar un amparo en contra de la decisión del Consejo de la Judicatura del Estado para separarla del cargo mientras la investigan por litigación indebida.



La juzgadora, que acostumbra decirle a los agentes del Ministerio Público qué preguntar en las audiencias para ganar los casos, seguirá sin goce de sueldo y sujeta a las indagatorias correspondientes, pero la crisis por jueces implicados en delitos no es exclusiva de Coahuila, y como al repartirse la carga es menos pesada, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, dio información sobre 15 juzgadores federales destituidos por actos de corrupción, acoso sexual, abuso de autoridad y protección al crimen organizado y a cárteles del narcotráfico. Uno de los casos corresponde a Coahuila.



Se trata de Luis Armando Jerezano Treviño, extitular del Juzgado Cuarto de Distrito en Torreón. Lo acusaron de vínculos con “el zar de los casinos”, Juan José Rojas Cardona, a quien favoreció con distintos fallos en litigios sobre la disputa de propiedades, hasta que finalmente le dieron las gracias del Poder Judicial de la Federación.



Nos escriben…



Nuestros lectores nos escriben. A propósito del comentario, “Flaca la caballada”, sobre posibles perfiles de mujeres candidatas del tricolor a diputadas locales, Juan Carlos Constante Revilla opinó: “Pues es que el pri (así, en minúsculas, porque unas cuantas elecciones y a sepultarlo) no tiene gente de arrastre, sino, mira los posibles candidatos, nomás no sirven”.



Santiago Herrera: “PRI y PAN son iguales, Prian, de los dos no se hace uno, nomás sirven para desviar millones de pesos. Puras ratas$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%$$$$”; y Félix Mota Ramírez: “Excelente información, precisa y concisa”. Apreciamos sus comentarios.