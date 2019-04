03 Abril 2019 04:06:00

Hasta siempre, querido amigo

N unca acaba la vida... frase sabia que pronunció en “la vieja”... Madrid, España... Atendían a Nacho Calva, de la misma manera que hoy se le extraña.



A lguna vez me dijo: “un día me voy a ir, satisfecho de haber hecho crecer a todos estos”... ¡y no lo dudo Mi Nacho, veamos hoy “los restos”!



C onocer –o haber conocido– a Ignacio Calva González, era como haber cursado un año en la mejor escuela; sus vivencias eran de llevar tarea.



H icimos viajes de grata memoria... Nacho siempre, siempre al frente... ¡Dejaste, hermano una lección de vida! –la tuya fue una envidia–.



O jalá compartan conmigo este sentimiento: aquel buen amigo, seguro estoy que en paz descansa... se llamaba ¡Nacho Calva! Descansa, hermano.