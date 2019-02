23 Febrero 2019 04:10:00

Hay más ‘indeseables’

El superdelegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, aseguró que no le tiene miedo a las eventuales demandas que vengan del exfiscal Jesús Torres Charles, luego de que le dijo hasta lo que no, al enterarse de su nombramiento como Administrador Central de Investigaciones Aduanales.



También aseguró que si bien Torres renunció al cargo ante las presiones, en la cuarta transformación hay más funcionarios indeseables, pero como son tantos, no terminaría pronto de contarlos.



Según él, si se detiene en “mandar una nota de quien no debe estar, se me pasan seis meses y se me pasa el censo (de los beneficiarios de programas sociales)”. A lo mejor tiene razón, pero aún así no estaría mal que soltara aunque sea unos cuantos nombres de quienes no ‘merecen’ estar en la cuarta transformación.



Desviaron caravana



El viernes, una caravana con más de 200 migrantes se dirigía a Saltillo, pero fue desviada a Nuevo León en una intervención en la que participaron elementos de Fuerza Coahuila y Comisión de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Los migrantes viajaban desde el Bajío, en la plataforma de un tráiler.



Lo anterior ocurrió cuando todavía no terminan de acomodarse o dejar el estado algunos de los mil 600 centroamericanos que llegaron hace dos semanas. La duda que ronda en el Gobierno de Miguel Riquelme, es sobre quién envía las caravanas a Coahuila.





Universitarios en movimiento



Como universidad pública, la Autónoma de Coahuila debe volver a sus orígenes de generar movilidad social y garantizar que todos los jóvenes tengan acceso a educación profesional de calidad, sin detenerse en su origen. Palabras más, palabras menos, así fue la parte central del mensaje de Salvador Hernández Vélez al presentar su primer informe de actividades al frente de la UAdeC.



Antes de pasar a lo formal, se dejó querer por sus invitados y buen rato se mantuvo en el acceso del Centro Cultural Universitario Braulio Fernández Aguirre para saludar y tomarse ‘selfies’ con quienes se lo solicitaron, desde profesores y amigos, hasta alumnos. Hernández Vélez, quien decidió rendir el primer informe en sus dominios, es decir, la Comarca Lagunera, estuvo acompañado por su familia.





Buena convocatoria



El rector de la Máxima casa de estudios tiene buen poder de convocatoria. Estuvieron el gobernador Miguel Riquelme, el senador Armando Guadiana y el superdelegado Reyes Flores Hurtado, en representación del Gobierno federal; Óscar Pimentel González, director del Instituto Municipal de Planeación en Saltillo, a nombre del alcalde Manolo Jiménez; el diputado Marcelo Torres, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local; el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño; Manuel Villar, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.



También los exrectores Alejandro Dávila Flores y José María Fraustro, el dirigente de la CTM, Tereso Medina; la diputada local Elisa Villalobos, los empresarios Mario Lozoya y Everardo Padilla, de Canacintra; Miguel Méndez, Fernándo López Alanís y Antonio Padilla, de Industrias Peñoles. Además, Luis Efrén Ríos Vega, director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos.



Si no todos, la mayoría lo acompañó también a la comida en el Club Campestre La Rosita.





‘Todo tipo de felicitaciones’



Por cierto, los asistentes se voltearon a ver entre sí cuando Jorge Alanís Canales tomó el micrófono para presentar el informe financiero que guarda la Universidad. Empezó con números, pero no precisamente de ingresos y gastos, sino los de su teléfono móvil. Si bien es cierto lo dio a conocer en público, el tesorero aclaró que está a disposición de los integrantes del Consejo Universitario, cualquier día y en cualquier momento.



Pero el asunto no paró ahí. Antes de mencionar que más de 80% de los ingresos de la máxima casa de estudios se van en nómina y prestaciones, el responsable de las finanzas confió que una noche antes nació su segunda nieta, por lo que “se aceptan todo tipo de felicitaciones”, les dijo. Después de todo lo anterior, finalmente fue al grano.



Mancuerna



Buena mancuerna la del profesor Samuel Rodríguez Martínez y el exalcalde de Francisco I. Madero, David Flores Lavenant. El primero es el representante del Gobierno del Estado en la Región Laguna y el segundo, su principal colaborador.



Este mismo viernes tuvieron acuerdo con el gobernador Miguel Riquelme, a quien acompañaron primero en Matamoros, durante el abanderamiento e incineración de banderas, evento en el que también estuvieron el alcalde Horacio Piña; el presidente de la Junta de Gobierno en el Palacio de Coss, Marcelo Torres, entre otros.



Mantener el bastión



Sólo para darle formalidad a su nombramiento, pues desde hace un mes entró en funciones. La diputada local Lucía Azucena Ramos, presentó su plan de acciones como presidenta del PRI Saltillo y aprovechó para presentar a los demás integrantes de la dirigencia municipal.



Como el encuentro fue entrada la tarde, dijo presente el alcalde Manolo Jiménez Salinas y también el dirigente del PRI Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila.



El reto para la dirigente priísta, es mantener a Saltillo como el principal bastión del PRI en la entidad.