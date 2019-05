11 Mayo 2019 04:10:00

Hay niveles en la política

Hay niveles en la política y lejos está doña Melba Farías de compararse con los del PRI, aunque plurinominales, que le llevan mucho camino recorrido.



Y es que la diputada federal del PT pero que después se fue a Morena parece que ve muy poca cosa a los del tricolor.



En una entrevista fue cuestionada sobre los beneficios de Reforma Educativa y su respuesta fue que buscaran en sus redes sociales porque ahí estaba toda la explicación.



Después le hablaron sobre el tema de la franja fronteriza y se puso a las patadas con Rubén Moreira, que si bien es cierto no ganó en las urnas, también es cierto que le lleva mucho camino de ventaja.



De lo bueno de la líder de los comerciantes ambulantes es que está peleando para que incluyan a Allende con los mismos beneficios que tiene Piedras Negras o Nava.



Pero hace falta que primero se ponga de acuerdo con Reyes Flores Hurtado que de plano negó que el municipio gobernado por Antero Alvarado sea incluido en la franja fronteriza.



Le llovió sobre mojado al líder espurio del PAN, Chuy de León, por la denuncia que colocó contra el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez.



Y los ataques no son de los correligionarios del que se dice presidente del CDE, son de los mismos panistas.



Cuestionamientos sobre el porqué no hizo nada en la administración de Isidro López.



Hay quienes lo defienden y dicen que en ese tiempo no era el líder de los panistas.



Cierto, pero era diputado local y también, de querer, pudo haber hecho más, su investidura se lo permitía.



Después de los dos golpes que le propinaron al Sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia, la gente del senador de Morena empezaron a sangrar por la herida.



La CTM de Tereso Medina ganó pero tuvo el apoyo de la empresa y hasta de las autoridades.



Quieran que no, los del cetemio mantienen la titularidad del contrato, mantiene el control sobre las decisiones de los trabajadores.



Los trabajadores mantienen, porque así lo quieren, el mismo sistema sindical que durante años ha promovido mano de obra barata.



Los del Sindicato Minero acusan un control total sobre el traslado de los trabajadores de la planta hacia las casillas de votación y limitaron la asistencia a conveniencia, algo así como mueve el PRI a su gente el día de las elecciones.



Desde Palacio de Gobierno buscarán incrementar las penas corporales para quienes priven de la vida o perpetren agresiones e incluso amenacen a elementos de las fuerzas públicas estatales o municipales.



Se trata de algo parecido a lo que propuso el líder de la bancada panista en el Congreso, Marcelo Torres.



Pero ahora la iniciativa es del gobernador Miguel Ángel Riquelme.



Buscarán ampliar el margen de castigo, de penas corporales, porque, dice el Mandatario, la actuación de la Policía o de un servidor público que tiene que ver con la seguridad, a veces se ve amenazada y no existe dentro de las penas o castigos en el Código Penal, sanciones ejemplares para que tampoco se cometa este tipo de delitos.



Torres Cofiño, presentó una iniciativa de ley similar, en la que se propone crear la figura de Violencia contra Miembros o Integrantes de Instituciones de Seguridad Pública, con una pena de seis meses a dos años de prisión y de doscientos a quinientos días de multa a quien ejerza violencia contra un miembro o integrante de instituciones de seguridad pública, “para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su encargo”.



El asunto ya está en manos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, luego de que hace unos días se presentara un caso en Torreón donde un agente de tránsito fue golpeado por una persona cuando intentaba retirar la placa de un vehículo.