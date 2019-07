28 Julio 2019 04:10:00

Heredar el poder

En donde hacen todo para heredar –¡oootra veeez!– el poder es en Arteaga. ¿Ubican a Ramiro Durán García? Tal vez no les suene el nombre, pero en el vecino municipio hay quienes lo quieren ver como el próximo virtual candidato del PRI a la alcaldía. Su familia le agarró cariño a la Presidencia Municipal y quieren eternizarse en el poder.

Cuando su padre Jesús Durán Flores fue alcalde, el joven Ramiro cobró como director general del Sistema DIF y ahora, con su tío Everardo a la cabeza de la Administración municipal, hace las veces de director de Desarrollo Social.

A los Durán, nos comentan, no les importa que su marca política esté agotada; quieren seguir en el poder y ahora encaminan como heredero del trono al joven Ramiro. ¿A poco no hay más? La pregunta de los 64 mil.



Puras verdades

La que vino a Coahuila y le dijo sus verdades a la dirigencia nacional del PRI, fue Lorena Piñón Rivera, aspirante a relevar a la salinista Claudia Ruiz Massieu en la dirigencia. En rueda de prensa, en la que la acompañó la secretaria general de la dirigencia estatal, Martha Loera Arámbula, la jarocha aprovechó para desenvainar la espada y lanzarse en contra de quienes a la menor provocación aprueban las iniciativas que vienen desde Palacio Nacional.

Dijo que de ganar la contienda del 11 de agosto, fumigará el edificio partidista de la avenida Insurgentes, en la Ciudad de México, para acabar con los corruptos que afectaron la imagen de su partido.

Y como si algo traía Piñón Rivera era parque, cuestionó al doctor José Narro Robles por renunciar a su militancia. Cómo no se fue antes, cuando disfrutó las mieles del poder como secretario de Salud, le dijo.



Hizo talacha

Por cierto, la aspirante a la presidencia nacional del PRI se desenvolvió bien en su visita de proselitismo por Saltillo. Primero se reunió con integrantes de la dirigencia estatal, que encabeza Rodrigo Fuentes Ávila, y después se trasladó a las colonias para hacer talacha electoral con integrantes de los recién renovados comités seccionales, es decir, las bases priístas en territorio.

Lorena Piñón minimizó los señalamientos de la otra candidata, Ivonne Ortega Pacheco, respecto a que la estructura territorial del PRI en Coahuila está reservada para el gobernador de Campeche con licencia y también aspirante a la presidencia del CEN, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito” para más señas.



Coahuilenses en la Segob

Ciertas o no las versiones sobre la inminente salida de Olga Sánchez Cordero, de la Secretaría de Gobernación, quien se entrevistó con la funcionaria fue Gustavo Adolfo González Ramos, para más señas presidente del Colegio de Notarios de Coahuila y vicepresidente del Colegio Nacional para la región norte del país.

En la reunión también estuvo otro coahuilense, Armando Prado Delgado, dirigente nacional de los notarios y la presidenta del Colegio de Notarios de Puebla, Luz Verónica Morales Alfaro. Nos comentan que sólo hubo un tema en la agenda y fue el de los preparativos para el evento anual Septiembre, Mes del Testamento, en el cual los fedatarios colaboran con el Gobierno para ayudar a abatir el rezago.



Da la batalla

Sigue dando la batalla el exsubsecretario de Educación Media y Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez. Lo afectó cáncer linfático y se encuentra hospitalizado en Médica Sur, en la Ciudad de México. El académico, si bien nació en Nicaragua, tiene arraigo en Coahuila, pues los primeros años de su vida y de su trayectoria educativa los vivió en Piedras Negras. También en Saltillo lo recuerdan con agrado, pues es ateneísta.

Es economista y sociólogo y puede presumir buena lista de doctorados honoris causa: la Universidad Autónoma de Coahuila, la de Aguascalientes y la de Tamaulipas se lo extendieron por separado en 2013; un año antes hizo lo propio la Autónoma de Sinaloa y en 2015, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad de Colima y en 2017, su alma mater, la Autónoma de San Luis Potosí. Su situación de salud es delicada y en las últimas horas su familia estaba tras donadores de sangre.



En terrenos de Oribe

Muy movido anda el diputado panista Gerardo Aguado Gómez. Por estos días pisó base en el ejido La Partida, de Torreón, en los terrenos del futbolista Oribe Peralta y presumió las fotos por redes sociales. Como no se puede reelegir, pues llegó al Palacio de Coss por la vía plurinominal, hay quienes lo ven como aspirante a la alcaldía en la Perla de la Laguna.

Los menos optimistas dicen que al coordinador de la comisión de Juventud y Deporte en el Congreso local, a lo mucho le alcanzaría para integrarse a la planilla del panista de moda, Marcelo Torres Cofiño. Veremos.



Que pase raza

Bien armado, del brazo del expriIsta Rogelio Ramos Sánchez, de muy triste recuerdo en Ciudad Frontera, se vio este sábado al senador Armando Guadiana Tijerina durante la inauguración de su casa de gestión para los habitantes de la zona centro del estado. No faltó quien le gritara: “¡Pasa raza!”.