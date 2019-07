30 Julio 2019 04:09:00

Híjole Sigfrido…

N o te presentas a jalar... –es lunes de asueto– mientras el pasaje de Saltillo y los acuerdos con el Cabildo, se pasan como nadando de muerto



U n solo acierto no ha habido... pero ya se empieza a vislumbrar un acuerdo de anterioridad... que por supuesto te resta autoridad



D escubre este editorial, algún nudo de complicidad; –reconozco que me fui con la finta... no estás a favor de la nueva aseguradora– eres parte de la que algo te invita



O jalá puedas rendir cuentas claras, pues el Alcalde las requiere... y vaya que tu pasado, al munícipe no le conviene... él va con los Saraperos... ¡Tú con los Broncos de Denver!