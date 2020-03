08 Marzo 2020 05:00:00

Horario de verano

A partir de hoy y hasta el 5 de abril con motivo del horario de verano, el vuelo de Aeromar llegará a las 12:25 horas en lugar de las 11:25, aunque desde hace varias semanas está arribando al Aeropuerto Internacional Piedras Negras con muchos minutos de anticipación.





Solidarios



Ayer fue un día que en el Aeropuert5o Internacional Piedras Negras quedará grabado por un buen tiempo. Resulta que una pasajera llegó tarde al aeropuerto, esto al parecer porque el taxi en el que venía de Ciudad Acuña se equivocó de ruta y llegó retrasado a la terminal aérea.



La pasajera llegó justo cuando los motores del avión se encendían y ya no había posibilidad alguna de que la subieran al avión. Su desesperación fue tanta que la dama lloró y minutos después se supo que su desesperación era porque además de perder el vuelo, no tenía cómo pagar un hotel ni un taxi para que la llevara, ya que en su empresa no laboran sábado y domingo.



La solución a su problema vino de la mano de hombres y mujeres que se solidarizaron con ella y la apoyaron de manera incondicional. El administrador del aeropuerto ya había dado instrucciones que se apoyara a la pasajera en todo lo que se pudiera; Norma Esquivel, gerente de Green Motion le consiguió alojamiento; Chuyito le regaló su platillo de comida; Emmanuel le ofreció agua para acompañar su comida y tomar su medicamento; Gaby Hernández, la líder de estación de Aeromar, hizo las gestiones necesarias para que la línea aérea le apoyara con el cambio de su boleto.



La pasajero lloró de alegría al darse cuenta de que hay gente buena, solidaria y empática, dispuesta a ayudar solo por ayudar y que esa gente seguramente durante mucho tiempo recordará a la pasajera de la blusa roja a la que hicieron llorar de alegría.





Regreso



José Morales regresó de un curso de capacitación al que fue enviado por la empresa Infra, para la que trabaja, esto luego de tres días de estancia en la capital del país.



El señor Morales comentó que la empresa está ampliando la gama de oxígeno medicinal para pacientes domiciliarios y de hospitales, esto con el fin de que aquellos que requieran oxígeno siempre lo tengan para procurar su salud.





Asignación



Cristopher Álvarez llegó a Piedras Negras en un viaje corto que tiene como finalidad cumplir una asignación especial que le dieron en la empresa Univisión, para la que presta sus servicios.



El profesional de la comunicación viene a realizar una entrevista a uno de los concursantes del reality show Pequeños Gigantes y hoy regresa a la Ciudad de México.





Pequeños



Ricardo y Ali Saucedo estuvieron en el departamento de carga de Aeromar para recoger dos gallos de pelea que les enviaron para mejorar el criadero que tienen por estos rumbos.