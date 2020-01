14 Enero 2020 04:08:00

Horóscopo político 2020

¿Ya acabaste de comer recalentado y rosca? ¿Y regresaron los chamacos a la escuela y el tráfico a las calles? ¿Ahora sí ya podemos ponernos a trabajar? Lo primero es conocer qué futuro nos espera en la política, de acuerdo con los astros.



ARIES- No por mucho madrugar, se gobierna mejor. Ya estás grande, querido Aries, necesitas descansar, pero sobre todo el país necesita descansar de tus mañaneras. Mejor échate el mañanero.



TAURO- Deja de decir “·¿y ahora qué pasó?”, querida Tauro. ¿Querías gobernar la Ciudad de México, no? Bueno, pues ahora aguántate y, sobre todo, quítate esa cara de hartazgo, pues solo llevas un año y un mes en el cargo.



GÉMINIS- A ver si ya entiendes que tu tiempo ya pasó. ¡Ya no eres Presidente! Deja de hacerle creer a tu esposa que lo puede ser.



CÁNCER- En el nombre llevas la fama, mi estimada Cáncer: te has convertido en un tumor maligno para Morena. Si quieres quedarte en la dirigencia, lo único que lograrás será el ridículo.



LEO- Lo que te ruge es el aliento porque te la pasas tragando sapos, tratando de justificar a tu jefe. ¿Te parece digno de un secretario de Seguridad Pública federal?



VIRGO- Te haces como que la virgen te habla, pero en el fondo sabes que al exonerar a Bartlett te has convertido en una protectora de corruptos. Allá tú.



LIBRA- La balanza es para ser equilibrado, no para besarle las pompas al de Palacio Nacional. Ese no es el papel del presidente de la Suprema Corte.



ESCORPIO- Nadie creía que Veracruz podría tener un gobernador más inepto que Javier Duarte, pero ahí la llevas querido escorpioncito. Tu ineptitud es más grande que tu veneno.



SAGITARIO- Ya sabemos que quieres ser gobernadora de Sonora, pero ¿por qué no renuncias a la Conade? Le harías un favor a todos los deportistas que creyeron en ti y que hoy se quedaron sin apoyos.



CAPRICORNIO- Lo que está muy ca...pricornio es el despapaye que traes con el Insabi. Cerraste el Seguro Popular y creaste un desastre en el que no hay medicinas, ni servicios, ni atención, ni nada.



ACUARIO- Eres un estanque.... pero de aguas negras, empezando porque tu designación al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue más chueca que una carretera en Oaxaca. Lo peor es que ni sabes del tema y andas más preocupada por echarle porras a AMLO que por defender los derechos humanos. ¡Te pasas!



PISCIS- Ahora, sí, pececito, se te acabó lo de mojarrita enjabonada porque esta vez sí te atraparon. Durante tantos años fuiste el abogado favorito de los políticos, los narcos y las estrellas, pero, paradójicamente, a ti no hay quien pueda sacarte de la cárcel. No te quiero espantar, pero mejor dile a Yadhira Carrillo que se consiga un novio y tú consíguete otro adentro del reclusorio.





¡Nos vemos el jueves!