17 Diciembre 2020 04:10:00

Hospital COVID el 92 del IMSS

Luego de que durante la mayor parte de esta pandemia en Ciudad Acuña fue la clínica 13 la que soportó la refriega de pacientes Covid, a partir de esta semana se reconvirtió el hospital de especialidades 92 del Seguro Social en Hospital Covid y tendrá una capacidad de 50 camas…



Esto nos habla de que se tiene una mejor infraestructura en cuanto a la capacidad para atender pacientes Covid, pero también nos hace reflexionar en el sentido de que las autoridades y en especial el Seguro Social, estima que los casos de coronavirus que requerirán de hospitalización en Acuña y parte de Cinco Manantiales irán a la alza…



Esto es para preocuparse y para insistir en el llamado con la población para que evite las reuniones, fiestas, posadas de empresas y oficinas, las posadas familiares con mucha concurrencia, porque de otra forma la vamos a pasar mal en el cierre de año y en el inicio del 2021, allá por la segunda y tercera semana de enero…



El subdelegado del IMSS en Ciudad Acuña Gabriel Ramos, debería de impulsar una campaña intensa, de reflexión, de llamado a la población para que respeten las recomendaciones, las sigan y no enfrentar otra crisis como las de los meses de julio y agosto en donde la cosa se puso caótica..



Vean en Ciudad Acuña, en donde la gente no quiere atenderse en el Seguro Social, mucho menos en un particular por el costo y al llegar ya con la enfermedad avanzada o con daño pulmonar será difícil que salgan adelante…



Novedades en aspirantes en Allende

Donde hay mucha actividad política es en el municipio de Allende, donde algunos exalcaldes ya quieren animarse a contender de nueva cuenta por la silla municipal, pero al menos uno lo haría por un partido distinto al que lo postuló y por el cual ganó ya la alcaldía en una ocasión…



Hablamos de Ricardo Treviño y de Reynaldo Tapia, ambos exalcaldes priístas que han manifestado que tienen aspiraciones en su grupo cerrado, además ya trabajan para analizar las opciones y en un descuido podrían ir en la siguiente contienda…



Ricardo Treviño aunque no lo quiere manifestar abiertamente con sus amigos y compadres, ya analiza si acepta una postulación por Morena, lo que podría provocar una división en el voto no priísta y ayudar a que quien sea el abanderado del tricolor tenga posibilidades de retornar al gobierno…



Por el lado del PRI quien no deja de trabajar es Reynaldo Tapia, que a pesar de que dejó muchos pendientes, al parecer los quiere resarcir y luego buscar de nueva cuenta ser alcalde de Allende…



Incluso ya les ha ofrecido algunas carteras a sus amigos y también ya negocia cómo conformar su planilla en cuanto a regidores y síndico…



Canaco y estacionamientos

Socios de la Canaco solicitarán al presidente de esa cámara, Carlos González, que analicen la posibilidad de que se busquen soluciones al tema de los estacionamientos en la calle Carranza…



Y es que a raíz de que se prohibió el estacionarse en las laterales, muchos de los negocios no cuentan con estacionamiento porque el diseño de sus locales es antiguo y eso les ha mermado las ventas como un factor adicional al de la ya afectación de la pandemia…



Ante ello, solicitarán que en una parte del espacio que se utiliza del Hospital Civil, cuyo patronato es manejado por la propia Canaco, se habiliten espacios para cajones de estacionamiento, ya sean gratuitos o con parquímetros o incluso que se rediseñen los locales que la propia Canaco tiene en ese sector para que no se vean tan afectados…



Algunos comercios ya han adecuado sus establecimientos para ganar cajones, pero otros simplemente es muy difícil que lo puedan hacer…



Ante ello buscan soluciones para que se frenen los efectos de las nuevas disposiciones…



Robo, conexión indebida y multa a quien no debe

La plaza que se construyó en la esquina de Carranza y San Luis, provocó una sanción a un usuario de Simas sin deberla ni temerla…



Y es que para la edificación de la misma plaza, al encargado de la obra, un añejo constructor Víctor Guadarrama, se le ocurrió por idea propia o del propietario del inmueble, que se conectara de forma clandestina a una toma de agua de un negocio contiguo, que nada tenía que ver con los locales nuevos, sino que pertenecía a los locales del Hospital Civil…



Cuando Simas detectó la conexión irregular le aplicó una multa, pero al propietario del contrato de donde se hizo el “diablito” de agua, no al constructor o al dueño de la nueva plaza…



Extraño el asunto porque al final la plaza tiene sólo un medidor para más de 12 locales, una farmacia, un negocio de cirugía estética y otros locales que están por comenzar a funcionar y la multa por el robo de agua se la llevó quien no lo merecía…



Ya el asunto lo revisa el gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, para que la plaza ya tenga todos sus medidores y así no haya fallas en los consumos…