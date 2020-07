05 Julio 2020 04:10:00

Hospital móvil en Acuña

Donde se vislumbra un camino mejor pavimentado para enfrentar el tema del Covid-19 es en Ciudad Acuña, donde a partir de hoy se inicia la instalación del hospital móvil que servirá para ampliar la capacidad hospitalaria en esa frontera no sólo para pacientes Covid, sino para la atención de pacientes comunes de hospitales de todo el sector salud…



Buenos acuerdos alcanzaron el secretario de Inclusión Social, Francisco Saracho; el director de Comunicación Social, Fernando Gutiérrez y el alcalde Roberto de los Santos para en este trabajo conjunto lograr frenar este fenómeno del coronavirus como se hizo en Monclova…



El hospital móvil fue la mejor opción, si consideramos que un nuevo hospital tardaría más de un año en construirse, el de especialidades del IMSS casi terminado no era operable y trasladar a pacientes a otras ciudades generaría más presión a nivel local…



Por ello es que con este nuevo hospital, el cual aún está por definirse si será para atender a los del IMSS si se acuerda hacer Covid a la clínica 13 o si se lograrán acuerdos, todo con el fin de alcanzar una mejor atención y salir adelante de los problemas…





Cruce esencial, Salud trascendental



Opiniones divididas ha generado el tema de las restricciones que se aplicaron en los puentes internacionales a los viajeros que provienen de Texas…



Y es que por un lado está el tema de la condición binacional de esos miles y miles de personas que cada fin de semana vienen a la frontera de Coahuila de descanso o a estar unos días para luego retornar a trabajar, también tenemos el tema de salud y la movilidad que se ha aplicado como un factor que se tiene que atender para que el avance de la enfermedad sea menor…



Los médicos estiman que esos turistas y viajeros binacionales que provienen de Texas acuden también por economía a Coahuila y dejan una derrama económica muy importante como para obstruirlos en los cruces mediante revisiones…



Por otro lado está la realidad en materia de salud, que ni los alcaldes ni el secretario Roberto Bernal pueden permitir que los hospitales se saturen, con más de 70 enfermos de Covid-19 internados, para actuar en consecuencia…



Y hay que decirlo, el fin de semana del 4 de julio sorprendió a las autoridades, quienes no consideraban que fuese una fecha importante y por ende, de movilidad en la frontera, como ocurrió…



La labor coordinada de Guardia Nacional, Policía Civil Coahuila y Secretaría de Salud es importante para que se eviten mayores contagios y si la situación es seria en Texas y en particular en Eagle Pass, la demora es normal…





¿Ocho horas de cruce innecesarias?



Demorar hasta ocho horas en el cruce de Eagle Pass a Piedras Negras fue algo que ocurrió este fin de semana y nos habla de que para el siguiente fin de semana festivo se deberá aplicar una campaña en donde se invite a los paisanos, a los de doble nacionalidad que residen en la frontera, que no vengan a Coahuila, que se queden en casa para privilegiar el tema de la salud…



Gente que no podía cruzar por Ciudad Acuña desde Del Río, donde estuvieron más estrictos, se vino a Piedras Negras para complicar más el cruce…



Ahora el esfuerzo de los alcaldes es bueno, pero se pude complicar si no se toma en cuenta, si no se considera, la importancia de no promover los viajes…



Luis Sifuentes y Claudio Bres han mantenido la comunicación y los acuerdos, ambas ciudades se ven afectadas por desempleo y cierre de negocios, pero también es importante no verse rebasados por fenómenos que se pueden evitar…



La cosa es seria, lo han dicho ambos alcaldes en sus conferencias de prensa y al hablar de los resultados diarios, por ello es importante que hoy más que nunca se promueva la no movilidad en esos fines de semana largos...





Campañas digitales, peligro con Fake News



Ahora que están por definirse las fechas electorales para la renovación del Congreso del Estado, deberán de ser muy precisas las autoridades del Instituto Electoral de Coahuila en muchos aspectos que involucran la jornada electoral, pero en específico a lo que se refiere a campañas de promoción del voto y de la imagen de los candidatos y candidatas, porque las campañas se concentrarán en redes sociales en su mayoría, serán campañas en donde difícilmente se podrá medir el gasto…



Se podrá difamar y hacer un mal uso de estas herramientas con un problema elevado de detección sobre el origen de aquella información en el ánimo de dañar candidatos, se difunda sin posibilidad de sancionar…



Por ello es que Gabriela de León Farías debería junto con el resto de los consejeros del instituto tener las herramientas para que las campañas no se conviertan en un período de guerra sucia y de información falsa que circulen de manera irresponsable en las redes sociales…



Las campañas serán para promover el voto, que aún está pendiente cómo es que se realizará buena parte de la jornada, pero algo sí estamos seguros, será una elección por mucho distinta, histórica y de aprendizaje…