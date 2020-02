16 Febrero 2020 04:10:00

Hoy llega nuevo delegado

En Saltillo hoy en punto de las 10:30 de la mañana, tomará posesión de su cargo el nuevo delegado del IMSS en Coahuila, por lo que los empleados y directivos del IMSS de primer nivel en el estado se han convocado en la explanada de la clínica 89 del instituto, la misma que está frente al Bosque Urbano allá en la capital del país…



Luego de que Francisco Javier Padilla del Toro, designado previamente como responsable en esta zona, dijera no al cargo, más por cuestiones económicas que de salud, ahora el doctor Santillana es el que ha dicho que sí le entra al toro, pese a que pueda representarle una baja en su nivel económico…



Difícil para algunos médicos que si quieren ser delegados el aceptar la relativa baja en percepciones, pero no han entendido que es necesario para que el IMSS logre ese repunte que se requiere en materia de atención médica, en aumento en registro patronal y de derechohabientes y sobre todo que el tema de abasto de medicamentos y de atención de cirugías programadas…



La realidad de la no llegada del anterior delegado designado es el tema económico, pero también de asuntos pendientes delicados que tiene allá en la capital del país y que aún no se resuelven…





Aceleran trabajos en puente Fuerte



Donde se ve que hay nuevo impulso es en el puente del bulevar República, donde ya hay varias cuadrillas en la etapa de conclusión de las rampas de acceso para que ya se trabaje en la pavimentación de esos tramos…



Hay que ver que antes se tenían solo unos cuantos trabajadores y ahora se tienen ya varias cuadrillas que avanzan de manera intensa en la nivelación de las rampas, pero sobre todo en que estas estén listas en poco menos de dos meses y ahora sí terminar con los embotellamientos que se presentan en esa zona…



El alcalde Claudio Bres ha dicho que es muy necesario terminar esta obra, sobre todo por lo que representa no solo para la vialidad, sino para las empresas, pues el ferrocarril no se puede frenar si consideramos que son cientos de furgones los que por ahí cruzan a diario…



Tal vez el puente ya quedó limitado por el aumento del tráfico, pero también hay que ver que mucha gente ya se va por la ruta fiscal que llega por la parte sur de la ciudad hacia Nava…



Veremos y diremos si este mismo año ya funciona este puente y sobe todo si el flujo vehicular no supera en su capacidad...





Reto en Eagle Pass



Quien enfrentará sin duda un gran reto es el nuevo alcalde de Eagle Pass, Luis Sifuentes, si consideramos el tema de seguridad y de empleo que tiene enfrente..



El alcalde que recientemente tomó posesión en la ciudad de Eagle Pass ha dicho que trabajará por una mejor relación con Piedras Negras, pero lo que queda claro es que el tema de la seguridad es también prioritario, aunque no lo quiere aceptar…



La ciudad enfrenta un severo problema de empleo, grave en verdad, por ello el alcalde deberá de trabajar en eso, buscar nuevos comercios, buscar nuevas empresas y que la ciudad no dependa de los ingresos de peaje en los puentes internacionales, ingresos que son el 70 por ciento de la recaudación y con lo que se mantiene…



También ver opciones, porque si la carga de deuda se complica, por la baja en los ingresos por peaje, entonces la problemática estaría aún más grave para Eagle Pass...





Quejas en Transporte



Donde andan las cosas complicadas es en el área de transporte del municipio de Piedras Negras, pero no por los taxistas o los urbanos, sino por como existen quejas constantes contra el encargado de esa área, Félix Garza, quien al parecer tiene preferencias con ciertos concesionarios y a otros los hostiga de forma constante…



Pareciera que los taxistas que buscan trabajar más y más para completar la renta de sus vehículos tiene obstáculos, pero más por cómo se comporta “Garcita” del área de transporte y el propio encargado, por lo que los muleteros ya traen entre manos una protesta que bien haría el secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro, en desactivar…



Veremos cómo es que esto se resuelve, porque si las quejas continúan en el municipio, a la autoridad no le tiembla la mano para hacer cambios, como ya se demostró en Inspectores y en el área de Contraloría de Seguridad Pública, donde ante errores graves se ha determinado el cambio de sus titulares…