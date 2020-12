15 Diciembre 2020 04:10:00

Hoy resuelven reelección

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y este martes el Tribunal Electoral del Estado resolverá la controversia sobre la reelección de alcaldes que pretenden mantenerse tres años más en el cargo, luego de ser electos por primera ocasión en 2017, para el periodo de un año.



El Marqués le anticipó que en el Tribunal estatal sólo esperaban la elección de su nueva integrante, y la reelección se resolverá justo un día después de que Karla Verónica Félix Neira inició funciones en el cargo.



Como se sabe, la ponencia es de la magistrada Elena Treviño Ramírez, y en los pasillos (virtuales) del TEE, las apuestas están dos a uno a que el fallo será a favor de la doble reelección, aun y cuando desde la Mañanera del viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador metió las manos y ruido al proceso.



Nueva magistrada



Es muy probable que Karla Verónica Félix Neira tenga tiempo para acomodarse en su oficina del Tribunal Electoral del Estado, pues seguramente quedará fuera de la discusión y votación de este martes en el tema de la doble reelección.



Y la ausencia de la nueva magistrada no sería por falta de ganas, o porque esté ajena al asunto; por el contrario, no se debe perder de vista que viene de ser consejera del Instituto Electoral del Estado, en donde el caso ya se discutió, y como no se puede ser juez y parte, en su lugar entraría al relevo una suplencia, que, por ministerio de ley, como le llaman los abogados especialistas, podría ser Tania Ramírez Padilla, secretaria general de Acuerdos del Tribunal.



Nada les cuesta



Sea cual sea el resultado de la doble reelección, o elección concurrente, como también le llaman los enterados, en el Tribunal local, que preside el magistrado Sergio Díaz Rendón, o en las instancias federales a las que la discusión de seguro se extenderá, sobresale que un tema de interés general haya estado sujeto a un debate público que el propio Tribunal Electoral promovió, a manera de buena práctica judicial.



Si así fueran todos los casos judiciales en donde se convoca a la ciudadanía a un debate amplio y público, la justicia tendría una mayor credibilidad.



Por ahora hay que ver si a los magistrados locales les afecta o no en su autonomía las declaraciones de la mañanera.



Con optimismo



En su gira por Torreón, en donde a primera hora puso en marcha el pozo de agua que abastecerá a la empresa Milwaukee, en el Global Park Laguna que concentrará a empresas de talla mundial, el gobernador Miguel Riquelme Solís compartió las buenas nuevas de cómo el empleo repunta en la entidad.



La tendencia sigue al alza y a estas alturas, se logró recuperar 68% del empleo que se perdió en los momentos más complicados de la contingencia por el Covid-19.



Por cierto, el Gobernador hizo un nuevo llamado a la ciudadanía, para evitar las fiestas por Navidad y Año Nuevo, pues quedarse en casa es el mejor antídoto para que sigan bajando los contagios. Sin duda, el optimismo de Riquelme se basa también en la llegada de la vacuna a Coahuila y asegura que 2021 será un buen año.



Chema con jóvenes y mujeres



Muy movido el inicio de semana para el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller. Arrancó semana en reunión con jóvenes y dialogó con expertos en derecho durante el foro virtual Diálogo sobre Justicia Penal en Coahuila.



También aprovechó para tomar protesta a los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud, que está conformado por líderes de 33 municipios de la entidad, quienes, a su vez, se comprometieron a empujar acciones para mejorar las condiciones de sus municipios.



Cuidado, ¡calefactos sueltos!



Si tiene vuelta por Arteaga, tenga cuidado. Por estos días andan muy sueltos los calefactos y no son pocos. Con decirles que, solo de la “familia feliz” andan dos o tres integrantes, a rienda suelta con la idea de que pueden ser los elegidos; uno de los aspirantes a heredar el trono es Ramiro Durán, sobrino de Everardo, el actual alcalde, quien a su vez recibió la estafeta de su hermano Jesús.



Y como a nadie le amarga un dulce, precisamente otro de los anticipados es el propio Chuy Durán, y cómo no, si, como dicen allá por la zona norte del estado, “si uno se encariña con un gatito…”.



Cómo andará la cosa de suelta en el municipio manzanero, que hasta “La Chiripa”, Ernesto Valdés Cepeda, también exalcalde, anda en plena promoción.



Y para cerrar la pinza, el que está montado y armado es Enrique Cepeda Flores. ¿Quién de todos traerá la bendición?