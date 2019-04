30 Abril 2019 04:10:00

‘Huachicoleo’ en el IMSS

¿A quién apunta el desfalco millonario por el tráfico de recetas y de medicamento en el IMSS? La denuncia la presentó la dirección general del organismo, a cargo del expanista Germán Martínez Cázares y la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero inició las indagatorias.



De acuerdo a distintas versiones, las primeras pesquisas apuntan a José Luis Dávila Flores. Hay quienes consideran esto último como “natural”, pues el saltillense estuvo por 10 años al frente de la Delegación del IMSS Coahuila, cargo que dejó en septiembre de 2016.



Nos aseguran que la salida de Sergio Gil Noriega como jefe de Servicios Administrativos de la Delegación, a principios de este mes, tiene que ver con todo esto. ¿Es sólo la punta de iceberg?



Son como niños



En el Palacio de Coss festejaron de manera anticipada el Día del Niño y hubo varios diputados que no se quedaron con las ganas de treparse a los juegos mecánicos que se instalaron en la explanada del edificio Miguel Ramos Arizpe, también conocido como “el Congresito”… Ahí tiene que el presidente de la Junta de Gobierno y coordinador de la bancada del PAN, Marcelo Torres Cofiño, abrió ancha y se divirtió a lo grande a bordo del “Himalaya”.



El coordinador del grupo parlamentario de Unidad Democrática, Emilio de Hoyos Montemayor y el priista Andrés Loya, anduvieron por las mismas… También convivieron con los niños el coordinador de los legisladores del PRI, Jaime Bueno Zertuche; las panistas Rosa Nilda González y Gabriela Garza y las priístas Josefina Garza, Esperanza Chapa y Diana González Soto. En total los 25 diputados locales repartieron más de 4 mil boletos y el festejo estuvo a reventar.



Resultó ‘ganón’



¿Y si le hubiera pegado a uno de los premios principales? El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho Navarro, fue uno de los “ganones” del sorteo A los cumplidos, Coahuila sí los premia. Resultó con uno de los 40 certificados de 50 mil pesos de la Secretaría de Finanzas y según el funcionario ni enterado estaba de que entraría a la rifa sólo por acudir entre enero y marzo, a cubrir los pagos por derechos de control vehicular.



Los malpensados apuestan doble a sencillo a que el funcionario no donará el premio, como para pronto lo sugirieron usuarios de redes sociales. Según esto no está impedido para participar en el programa, pero la duda es qué hubiera pasado si resulta con una de las casas o automóviles que también se rifaron.



En los festejos



Por cierto, Saracho amanece este martes en la Ciudad de México, pues fue convocado al evento en el que la Cuarta Transformación festejará el Día del Niño. Se trata de un encuentro del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación. La propia titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, estará al frente de los trabajos.



En la agenda están los derechos de los niños y ahí mismo estarán Esteban Moctezuma Barragán y Alfonso Durazo Montaño, secretarios de Educación y Seguridad y Protección Ciudadana; Ricardo Bucio Mujica, secretario ejecutivo de la Sipinna; Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob; Rocío García Pérez, directora del DIF nacional y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.



No entra en razón



Diego Eduardo del Bosque Villarreal, ¿les suena? Es diputado federal por el Movimiento Regeneración Nacional y representa a Coahuila, y este lunes una vez más se opuso a que los municipios de la Región Cinco Manantiales sean incluidos en los beneficios fiscales de las localidades de la zona fronteriza.



El legislador saltillense no fue el único que rechazó la propuesta; Morena tiene mayoría y echó a andar la aplanadora. También lo hicieron Socorro Andazola, Manuel López Castillo, Francisco Villarreal, Maximino Alejandro Candelaria, Salvador Minor Mora, Martha Noriega Galaz, Eraclio Rodríguez Gómez y Teresita de Jesús Vargas Meraz, integrantes de la comisión de Asuntos de la Frontera Norte, que por cierto encabeza otro coahuilense, el priista Rubén Moreira Valdez.



Más ayuda…



Da la impresión de que en el partido de moda entendieron a la perfección las lecciones que los del Partido Revolucionario Institucional les dieron cuando eran mayoría indiscutible y dominaban no sólo la legislatura federal, sino gran parte de los congresos locales. ¡Qué tiempos aquellos de la aplanadora priista!



El caso es que mientras en Coahuila, la 4T con el superdelegado Reyes Flores Hurtado intenta resolver el tema de los alcaldes inconformes por el trato desigual en las regiones Cinco Manantiales y Norte, personajes como el diputado Diego del Bosque echan todo a perder… Más ayuda el que no estorba, dice el dicho.