12 Junio 2020 04:10:00

Huele a elecciones

Huele a elecciones



El ambiente electoral empieza a carburar y quienes cierran semana en Saltillo son los 16 priistas que irán a la contienda por un asiento en la próxima legislatura. El dirigente del PRI Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila, los convocó a capacitación este fin de semana.



El dirigente priista se reportó listo para la próxima contienda, que de acuerdo con los cálculos del INE y del Instituto Electoral de Coahuila, podría ser entre la segunda quincena de agosto y la primera mitad de septiembre, es decir, este mismo año.







Relación con Texas



El gobernador Miguel Riquelme amaneció en la frontera norte; su relación con Texas está a pedir de boca, lo cual no es común, pues por lo regular las autoridades del aquel lado del Bravo toman distancia.



La semana pasada en Piedras Negras estuvo con representantes de la Aduana y ahora con autoridades locales, entre ellos el Mayor (Alcalde) de Del Río, Bruno Lozano, quien es famoso en TikTok, para revisar la agenda económica y en seguridad.



También estuvo el Alcalde de Acuña, Roberto de los Santos, a quien poco le faltó para abrazar al Mandatario.







Servicio médico



En el Servicio Médico de la Sección 38 del SNTE los pendientes no se acaban y más cuando un amparo le dio un revés a la reforma legal que se aprobó como salida emergente a los problemas del agonizante fondo.



Para buscar otras estrategias, este viernes se reúnen autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Riquelme, y la dirigencia del organismo sindical, a cargo de Xicoténcatl de la Cruz.



El Gobernador viajará después a Torreón, en donde el Covid-19 no da tregua.







Habrá pastel



El alcalde Manolo Jiménez amanece de manteles largos y con mucho trabajo.



Llega a 36 años, pero con amplia trayectoria y -para muchos- gran futuro. Arrancó gastando suela en colonias y ejidos, en donde conoció a fondo la problemática social y logró la simpatía ciudadana.



Fue regidor, dirigente del PRI Saltillo, diputado local y en dos ocasiones alcalde. En la elección de 2018 obtuvo votación histórica en el momento más complicado porque el ahora Presidente de México estaba en las boletas.







No hay cónclave



Este viernes no hay reunión del bloque de gobernadores, pero no crea que es por el BOA o los señalamientos mañaneros desde Palacio Nacional que los acusan de conspirar en contra de la “Cuatroté”. Los mandatarios del Noreste tienen agenda regional y pidieron tiempo.



Los trabajos se van a reanudar el viernes siguiente y Nuevo León será la sede. Jaime Rodríguez, “El Bronco”, desde ahora andará en la selección de los cabritos para la fritada.







Punto a favor



Buen punto para Javier Díaz, titular de la Administración Fiscal del estado, quien sin tanto ruido hace su tarea y con ello el Gobernador se ganó porras del Consejo Cívico de las Instituciones de La Laguna, cuyos dirigentes un día sí y otro también lanzaban dardos encendidos, pero ahora, por primera vez, reconocieron la talacha estatal para aumentar los ingresos y lograr los primeros lugares en recaudación y participaciones.







Nuevos magistrados



Guillermo Alejandro David Pérez, ya no es secretario de Acuerdo y Trámite del Consejo de la Judicatura del Estado; levantó la mano y dijo sí como magistrado distrital en Saltillo y en eso mismo anduvo Hiradier Huerta Rodríguez, quien de juez penal pasó a magistrado distrital, pero en Monclova.



Los dos rindieron protesta frente al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery, en una ceremonia virtual virtual.







No es personal



Reyes Flores Hurtado dejó en claro que las denuncias penales y señalamientos por el tráfico de recetas y medicamentos en clínicas del IMSS no era asunto personal en contra de representantes del organismo.



Como lo hemos comentado, el superdelegado ahora tiene en la mira a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) por construcciones defectuosas en casas de Acuña y Piedras Negras.