29 Marzo 2019 04:10:00

Huelga de hambre en puente 1

QUIEN DE PLANO SE LANZÓ con todo a llamar la atención del Presidente de la República fue el alcalde de Allende, Antero Alvarado…



PUES RESULTA QUE ANTE LA negativa y nula ayuda que el munícipe ha recibido de diputados locales y federales para que Allende, Morelos y Villa Unión sean considerados zona fronteriza, ha decidido lanzarse a una serie de presiones políticas que comenzarán con una huelga de hambre en pleno puente internacional número uno…



ANTERO SEÑALA QUE COMO nadie los toma en cuenta y tienen abandonados y en crisis a su municipio y otros dos de los Cinco Manantiales, pues compiten en desventaja con sus vecinos en IVA, ISR y precios de la gasolina, además de salarios mínimos, ha decidido emprender una batalla para llamar la atención y que el reclamo se escuche y se vea hasta allá en Palacio Nacional y en el Congreso…



EL ALCALDE ADVIERTE QUE de no hacer caso a su petición, decenas de negocios, gasolineras y empresas podrían cerrar sus puertas y trasladarse a Nava y Zaragoza, pues no pueden competir con todas esas desventajas que en Allende tienen…



ASÍ LAS COSAS, DE no haber respuesta de la Federación y del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Antero dice que iniciará su huelga de hambre a partir del 8 de abril…



HABRÍA QUE VER SI los alcaldes de Morelos y de Villa Unión se le unen a la protesta o estos prefieren otras estrategias para salir avante ante esta situación…



III



LA PREOCUPACIÓN HA COMENZADO en Eagle Pass y Del Río Texas ante la saturación de los centros de detención y procesamiento de migrantes que son capturados en la zona fronteriza con Coahuila…



LOS MIGRANTES SE ARRIESGAN a todo, incluso a perder la vida, pues se han dado casos extremos esta semana, además del número elevadísimo de personas que son detenidas…



EL ALCALDE RAMSEY ENGLISH Cantú, de Eagle Pass, dijo que el acuerdo con las autoridades de la Patrulla Fronteriza y Aduanas es que aquellos que son liberados porque tienen en proceso su solicitud de asilo o porque tienen ya cita en Corte para exponer su caso son liberados pero deben trasladarse a ciudades grandes como San Antonio o Houston en donde tienen familiares o donde pueden ser mejor atendidos…



SIN DUDA QUE ESTO provocará crisis a donde vayan, sobre todo aquellos que no tienen familiares, pues demandarán techo, atención médica y comida, además de empleo…



EL ASUNTO APENAS COMIENZA, pues debemos adicionar que esto ocasionará un nuevo fenómeno de éxodo desde Centroamérica hacia la frontera de México y Estados Unidos y por ende a Coahuila…



III



EN EL MUNICIPIO DE Guerrero estuvieron de fiesta ayer pues la alcaldesa Matilde Estrada celebró 318 años de fundación de dicho municipio…



ACOMPAÑADA DE ALCALDES DE la Región Norte, la alcaldesa destacó la importancia del desarrollo y los beneficios que se han alcanzado en Guerrero, además se señalar que este es un municipio importante en el tema del turismo cinegético y de desarrollo agropecuario…



LA ALCALDESA CONOCE LOS RETOS de Guerrero ante la nueva realidad y ha instado a sus pobladores y a quienes ahí cuentan con ranchos y empresas turísticas que apoyen en ese desarrollo de la región para que se mantenga como atractivo con el apoyo de los gobiernos estatal y federal…



III



EL SECTOR EMPRESARIAL SE REUNIó ayer por la mañana en el Consejo de Desarrollo Económico para analizar cómo va la generación de empleo, la facilitación por parte de la autoridad de instalación de empresas de sector industrial y comercio y de cómo es que se vislumbra el presente año para la generación de nuevos empleos…



JAVIER BERÁIN, ENCARGADO DE esa área en el municipio tiene una buena comunicación con los empresarios y encamina bien el apoyo y los proyectos para que estén en tiempo y que permanezcan como inversiones productivas en esta región…



III



EL QUE SE SACÓ un 10 en desempeño fue el fiscal del estado, doctor en Derecho, Gerardo Márquez Guevara pues ayer en rueda de prensa dio a conocer la detención y vinculación a proceso de seis secuestradores de Monclova y cinco más de la Región Norte…



ESTO REFLEJA EL TRABAJO en materia de investigación y combate a delitos de alto impacto los cuales preocupan a las autoridades pero también de los cuales se ocupan de manera oportuna…